La 6a Jornada ‘Treballa al Turisme’ ofereix més de 1.500 vacants

Un any més la Federació Empresarial d’Hostaleria i Turisme de la província de Tarragona (FEHT) i la Cambra de Comerç de Reus organitzen una nova edició de la Jornada ‘Treballa al Turisme’, aquest any 2024 es durà a terme la sisena edició d’aquesta jornada que permet, a les persones interessades a treballar al sector turístic, conèixer una quarantena d’empreses de la província en un mateix espai i al mateix temps.

Berta Cabré, presidenta de la FEHT ha explicat que enguany ofereixen «més de 1.500 vacants entre una quarantena d’empreses hoteleres, de càmpings, apartaments, agències de viatges i, també, PortAventura World. L’any passat vam batre el rècord de participants amb més de 1.500. És molt satisfactori i un orgull comprovar com tanta gent té interès a treballar al nostre sector»

Per la seva banda, Mario Basora, president de la Cambra de Comerç de Reus, ha afirmat que el turisme és «un sector econòmic fonamental i la retenció de talent i una formació de qualitat són essencials per generar noves perspectives de creixement, després d'una meritòria recuperació de la pandèmia de la covid-19».

En la 6a Jornada Treballa al Turisme de la Costa Daurada estaran presents al voltant de 40 empreses del sector hoteler, càmpings, apartaments i agències de viatges amb presència per tot el territori, a més de PortAventura World. Totes elles, ofereixen més de 1.500 vacants per cobrir els seus equips de cuina, restauració, animació, recepció, cambrers/es de pisos... Així, els aspirants tenen l'opció de conèixer les empreses, lliurar els seus currículums i entrevistar-se amb els caps de Recursos Humans.

Aquestes jornades estan destinades, tant a estudiants relacionats amb el món del turisme, com a persones amb qualsevol mena de perfil professional que estiguin interessades a treballar en una de les múltiples àrees que es requereixen en els establiments, com ara: manteniment tècnic, jardineria, animació, recepció, cuina, sala, pisos, seguretat, cambrers, socorrisme, etc.

La 6a Jornada Treballa al Turisme a la Costa Daurada és organitzada per la Federació Empresarial d'Hostaleria i Turisme de la província de Tarragona i la Cambra de Comerç de Reus. A més, té la col·laboració de Servei Públic d'Ocupació de Catalunya.

A més, enguany l'edició coincideix amb TURISMARKET, el primer saló per als professionals de l’hostaleria i el turisme que s’organitza al territori.