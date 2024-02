La construcció d'habitatges de nova construcció cau un 5% a la demarcació de Tarragona

La construcció d'habitatges de nova construcció va caure un 11,6% durant l'any passat en comparació al 2022, fins als 14.418, una xifra que se situa molt per sota de les previsions de noves llars, segons l'Estudi d'Oferta d'Habitatge de Nova Construcció a Catalunya elaborat per l'Associació de Promotors de Catalunya (APCE) en col·laboració amb Catchment AMR. Si només s'analitza la ciutat de Barcelona, la xifra d'habitatges iniciats es va desplomar un 48,7% en comparació al 2022, fins als 1.291. D'altra banda, el preu dels habitatges de nova construcció a Catalunya tenen una superfície útil de 80,6 metres quadrats i un preu estable de 4.493 euros per metre quadrat de mitjana.

Per demarcacions, destaca el creixement dels nous habitatges a la de Girona, amb un 36,3% més, mentre que la resta registren caigudes, concretament la de Tarragona d'un 5%, seguit de la de Barcelona (-15,5%) i la de Lleida (-54%).

Per règims, fins als tercer trimestre se'n van construir 1.320 de protecció oficial a Catalunya, d'acord amb les dades del Ministeri d'Habitatge, equivalent al 12,7% del total. El 66,3% de l'habitatge protegit a Catalunya (875) va anar a càrrec del sector privat i el 33,7% restant (445) del sector públic. Pel president de l'APCE, aquestes dades «segueixen evidenciant el pes del sector privat en la construcció de l'HPO a casa nostra».

L'Estudi de l'Oferta d'Habitatge de Nova Construcció a Catalunya 2023 analitza els 116 municipis més rellevants en l'àmbit de l'habitatge, amb 1.123 promocions d'obra nova, 195 més que el 2022, i un total de 26.419, dels quals 10.296 estan a la venda.

Quant els preus per metre quadrat, si a Catalunya es va mantenir en els 4.493 euros per metre quadrat, a la demarcació de Barcelona es va situar en els 4.757 euros (7.429 euros a Barcelona ciutat). A la resta, a Lleida va ser de 2.428 euros per metre quadrat, a la de Tarragona va ser de 3.029 euros per metre quadrat i a la de Girona en els 4.245 euros.

224 promocions a Barcelona

A la ciutat de Barcelona, l'estudi ha detectat 224 promocions, una quarta part de tota la demarcació, i 3.813 habitatges, dels quals el 40,9% estaven a la venda. Per districtes, els que van registrar més promocions són Horta-Guinardó (40), seguint de l'Eixample (35) i Sant Martí (29), mentre que a la cua s'hi troben Nou Barris (9) i Les Corts (6).

D'altra banda, la capital catalana és on la rehabilitació integral té més presència, amb un 31,7% de les promocions i un 28,6% dels habitatges en oferta.

L'estudi també conclou que la mitjana dels habitatges a la venda al municipi de Barcelona se situa en els 80,7 metres quadrats i un preu mitjà de 7.429 euros, un 0,8% menys.

Incertesa pel context geopolític i l'encariment de matèries primeres

L'APCE recorda que el sector promotor-constructor s'ha vist afectats per la incertesa derivada del context geopolític i l'encariment de les matèries primeres i els costos de construcció.

«A aquesta incertesa se li ha de sumar els problemes persistents en matèria d'habitatge a casa nostra: la manca d'estoc i de sòl per edificar, la poca agilitat administrativa i la inseguretat jurídica pels constants canvis normatius, que dificulten l'activitat i no ajuden a millorar l'accés a l'habitatge», ha assenyalat.