Tallada l'AP-2 també entre El Pla de Santamaria i la Bisbal del Penedés

Continuen les protestes dels agricultors a causa de la burocràcia, els preus i la falta de mesures reals per combatre la sequera. Després de tallar l'AP-2 a través del seu accés per Montblanc, l'afectació a la via s'ha escampat per, gairebé, tot el tram de la via que transcorre per la demarcació de Tarragona.

L'AP-2 es troba tallada pels pagesos pràcticament des del seu enllaç amb l'AP-7, al Vendrell, fins a la seva arribada a Lleida. Són gairebé 100 quilòmetres d'una de les autopistes més transitades del país, afectades protestes pageses.