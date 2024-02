Investigadors de la URV identifiquen nous indicadors per a diagnosticar l'alzheimer de forma precoç

Investigadors del grup de recerca Nutrició i Salut Metabòlica de la Universitat Rovira i Virgili (URV) han identificat nous indicadors que poden contribuir a millorar el procés de diagnosi de l'alzheimer. Segons expliquen els experts, aquest grup de molècules d'RNA petit no codificant són capaces de regular el funcionament d'alguns gens i s'han detectat en els individus de la mostra amb més risc de desenvolupar la malaltia. En concret, s'han analitzat mostres de sang de gairebé 200 persones amb deteriorament cognitiu lleu. Els resultats de la recerca, publicats per la revista Cell & Bioscience, suposen "un pas important" per a disposar d'eines que permetin diagnosticar l'alzheimer quan els símptomes encara són lleus.

L'equip investigador de la URV-IISPV ha estudiat mostres de sang de 192 persones amb deteriorament cognitiu lleu del centre ACE Alzheimer Center Barcelona. Es tracta d'individus amb problemes cognitius i de memòria amb risc de desenvolupar la malaltia. La recerca ha permès identificar quinze molècules d'RNA petit no codificant, presents en el 85% dels participants amb més risc de desenvolupar l'alzheimer, les quals permetrien diagnosticar els pacients més vulnerables amb anys d'antelació.

Segons detallen els investigadors, aquestes molècules són cadenes de nucleòtids curtes que no tenen la capacitat de codificar una proteïna, tot i que contenen informació genètica. Per la qual cosa, activen o desactiven el funcionament d'altres molècules d'RNA que sí que tenen la capacitat de fer-ho. "Les molècules d'RNA petit no codificant, juntament amb els mètodes tradicionals, tenen potencial per millorar la predicció de l'alzheimer i el seu diagnòstic precoç", ha afirmat la investigadora predoctoral de la URV-IISPV i autora principal de la recerca, Laia Gutérrez-Tordera.

Actualment, l'alzheimer es diagnostica mitjançant símptomes clínics, que es poden complementar amb proves d'imatge neurològiques -com la ressonància magnètica- i l'anàlisi del líquid cefalorraquidi a través d'una punció lumbar. Aquest darrer és un procediment invasiu i incòmode. Així, implementar l'anàlisi d'RNA a les tècniques de diagnosi millorarà l'experiència del pacient perquè reduirà l'ús de procediments invasius. A més, comprendre millor la funció que desenvolupen aquestes molècules en els estadis previs pot ajudar a dissenyar noves estratègies preventives i terapèutiques que alenteixin la progressió de la malaltia.

L'estudi forma part d'un projecte finançat per l'Institut de Salut Carlos III i liderat per la Catedràtica del Departament de Bioquímica i Biotecnologia de la URV, amb la participació d'investigadors de l'IISPV i el CIBERObn.

Malaltia degenerativa i incurable

L'alzheimer és una malaltia incurable, degenerativa i terminal que, generalment, es diagnostica a persones de més de 65 anys. En les etapes primerenques, el símptoma característic és la pèrdua de memòria. Amb el seu avenç, apareixen la confusió, la irritabilitat, canvis d'humor i pèrdua de sensibilitat. Finalment, les funcions vitals decauen, fet que provoca, en última instància, la mort. Segons l'Organització Mundial de la Salut, l'alzheimer és la forma de demència més comuna i és diagnosticada en més de seixanta de cada cent casos de malalts amb demència. A la vegada, s'estima que té un impacte econòmic anual aproximat de 1.200 milions d'euros a escala mundial.