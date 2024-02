Els pagesos bloquegen diverses carreteres de la demarcació de Tarragona i es plantegen passar-hi la nit

Les protestes multitudinàries dels pagesos arreu de Catalunya aconsegueixen tallar aquest dimarts les principals carreteres del país. Milers de pagesos amb els seus tractors tallen l’AP-7 a punta i punta del país, a l’Aldea i a Girona, però també bloquegen la connexió entre Barcelona i Lleida amb un tall a l’A-2 a Fondarella.

També estan tallades l’A-2 a Girona, l’AP-2 i la N-240 a Montblanc, així com algunes de les principals vies de la Catalunya Central, com la C-16, la C-17 i la C-25 o Eix Transversal. Els pagesos, en llocs com l’A-2 o l’AP-7, han instal·lat taules per dinar i tenen previst, en alguns dels casos, fer assemblees per valorar si passen la nit a la carretera.

Segons les informacions del Servei Català del Trànsit, per zones, les principals carreteres afectades a Tarragona són l’AP-2 tallada a Montblanc i Vila-rodona, l’AP-7 tallada a l’Aldea, i les afectacions a l’N-240, la C-51 i la N-420. A Ponent hi ha el tall de l’A-2 a Mollerussa i l’N-II, que també té la circulació interrompuda a Girona. Al Penedès, l’N-340 està tallada a Vilafranca, i a la Catalunya Central els talls de la C-17 i la C-25 són a Vic, i també està aturada la circulació a la C-16 i a l’Eix a l’alçada de Manresa i Sallent.