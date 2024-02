L'atur puja lleugerament al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre al gener

La demarcació de Tarragona ha encetat el 2024 amb un lleuger repunt de les dades d'atur, que se situen en les 41.291 persones. Es tracta d'un augment del 0,81% respecte el mes de desembre, o el que és el mateix, 330 aturats més. En comparació al gener de 2023, s'han registrat 1.272 persones menys a les llistes d'atur, un descens del 2,99%. Pel que fa a la creació de llocs de treball, aquest mes se n'han creat 11.882, el que representa un 3,76% més que fa tot just un any, si bé hi ha 5.928 treballadors menys donats d'alta a la Seguretat Social. El sector que ha registrat major desocupació ha estat el de serveis, amb 375 aturats, mentre que l'agricultura, la indústria i la construcció han guanyat treballadors.

La llista d'aturats a les comarques tarragonines es divideix en 24.180 dones i 17.111 homes, mentre que del total, 3.026 aturats tenen menys de 25 anys. En relació amb el nombre de contractes indefinits, aquest gener s'han sumat 1.565 contractes indefinits, un 28,42% més que el mes anterior. En comparació amb l'any passat, representa una lleugera baixada d'un 1,02%. En canvi, s'han signat 2.223 contractes temporals, un 26,08% més que el desembre i un 10,01% que al gener de 2023.