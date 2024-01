Talen vuit oms en mal estat al centre de Tarragona per evitar accidents en cas de temporal

La brigada municipal de Tarragona ha talat aquest dimarts al matí vuit oms del carrer Ramon i Cajal que es trobaven en mal estat i podien ser un risc per als vianants i vehicles. En les diferents revisions periòdiques que fan els tècnics de Parcs i Jardins van detectar aquests exemplars que presentaven diferents patologies. «Les principals són que estan podrits per dins. Pot ser per causes pròpies de l'arbre, per ferides d'una poda o per altres externes que tenen a veure amb els éssers humans, com tocs de cotxes o camions o la contaminació; i s'han de podar perquè no hi hagi una caiguda en un futur pròxim», ha explicat el conseller d'Espai Públic, Guillermo García.

A partir de la setmana que ve els oms podats se substituiran per ligustrums. «Durant dos mesos estarem replantant uns 350 arbres a vies urbanes, parcs i jardins», ha concretat. García també ha detallat que arran de la caiguda d'una palmera a Barcelona que va causar la mort d'una dona, a finals d'estiu es van revisar les 150 palmeres de la ciutat i tan sols va caldre intervenir en tres casos.