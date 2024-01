Ariadna Tuxell: entre el rosa i el negre, amb un toc de vermell

Policia de professió i escriptora per convicció. O viceversa. Totes dues afirmacions són vàlides per descriure l’activitat d’Ariadna Tuxell, Mossa d’Esquadra i autora de novel·les romàntiques amb un punt d’erotisme. Aquesta sabadellenca amb una residència a Roda de Berà va començar a escriure de ben petita, per afició.

«I quan va néixer la meva filla, que va resultar ser una marmoteta, em vaig decidir a fer el pas», explica. L’esperó definitiu, però, va ser la saga Ombres de Grey: «Em va agradar molt, i vaig pensar que, per fer conya amb les amigues i les dones de la família, podria escriure alguna cosa semblant». Així va néixer La duda y el deseo. I, després, han vingut quinze novel·les més.

A l’hora d’escriure, admet l’Ariadna, «escriptora i policia es nodreixen l’una de l’altra. L’escriptora sense la policia, seria incompleta, perquè moltes de les històries les he viscut jo personalment, en actuacions meves o de companys». És per això, afirma que «el que més agrada de les meves novel·les és que hi ha molta veritat. No són trames sorgides de la imaginació, i suposo que això fa que el lector empatitzi». A més, detalla, «són històries del dia a dia, que ens poden passar a tots. Si no les has viscut tu, segur que un amic o un familiar ho haurà fet».

Quant al gènere que la defineix, l’Ariadna admet que els seus llibres es poden classificar com de novel·la romàntica-eròtica, per bé que molt impregnats per tints de realitat, i en alguns casos, també de novel·la negra.

És per això que el pròxim treball que té entre mans és la publicació, encarregada per l’editorial Malpaso, d’una trilogia en què el negre predomina sobre el rosa.

Això sí, sense deixar de banda el vermell: «Em va contactar aquesta editorial de Barcelona perquè volien publicar una trilogia que tingués com a protagonista una policia, i van pensar que no trobarien ningú millor per fer-la que una policia que escriu». Així és com, aquest Nadal, es publicarà aquesta nova incursió de l’Ariadna, «una sèrie de novel·la negra però amb el salseo que acostumo a posar a les meves històries».

L’argument d’aquest Dark romance o novel·la romàntica negra se centra en la història d’una sergent dels Mossos que ha de resoldre un cas en què hi poden haver implicats altres membres del cos policial. «Hi ha alguns moments una mica pujadets de to perquè ho demanava l’editorial, i al lector també li agrada», anuncia.