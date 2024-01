Salou acull la celebració de la Diada Provincial de Pàdel de Tarragona

El Club Nàutic Salou ha estat l’escenari aquest dissabte passat de la celebració de la Diada Provincial de Pàdel de Tarragona. Un sopar celebrat a la capital de la Costa Daurada, amb la participació de 400 persones, entre jugadors, jugadores, directius, presidents i representants de la Federació Catalana de Pàdel (FCP).

Pere Granados, alcalde de Salou, va assistir a l’acte, així com també el president de la Federació Catalana de Pàdel, Felip Ródenas; i el representant territorial a Tarragona de la Secretaria General de l’Esport i l’Activitat Física, Aleix Rom.

En el seu discurs, Pere Granados va agrair a la Federació Catalana de Pàdel el fet d’haver escollit Salou per celebrar la Diada Provincial de Pàdel de Tarragona, i va destacar el fet que Salou és un municipi i una destinació especialitzada en turisme esportiu, amb cinc reconeixements de la Generalitat de Catalunya en diferents modalitats (futbol, cicloturisme, vela lleugera, triatló i golf), i que ara està treballant per aconseguir la certificació en pàdel i tennis.

El motiu, segons va explicar, rau en que «el pàdel és un esport que es practica molt a Europa, però no tos els països tenen les instal·lacions apropiades per poder gaudir-ne, com sí que succeeix a Salou i a la província de Tarragona», on hi ha una «excel·lent infraestructura». És per aquest motiu que «a Salou, demanarem aquesta especialització i treballarem aquesta modalitat, no només com una pràctica de l’esport professional i de l’esport base, sinó també com un atractiu turístic per contribuir a la desestacionalització», va argumentar.

Al llarg del sopar d’ahir a la nit, es va fer entrega dels trofeus als equips campions i subcampions de la Lliga Catalana Bullpadel 2023. A més, la Federació va dur a terme diferents reconeixements especials, com per exemple, a la jugadora catalana Andrea Ustero, recent guanyadora del Campionat de Catalunya Open Plasticband, una ferma promesa del pàdel català, a nivell internacional.

L’any 2023 s’ha tancat a la demarcació de Tarragona amb un total de 75 clubs de pàdel federats, amb 4.315 llicències, entre jugadors i jugadores i 326 equips van participar a la Lliga Catalana Bullpadel. Aquestes dades posen de manifest que el pàdel continua consolidant-se com un dels esports més practicats a nivell provincial.