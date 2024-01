La URV participa en un estudi per determinar l'impacte dels disruptors endocrins en la salut reproductiva

Investigadors de l'IISPV-CERCA-URV participen en l'estudi europeu MERLON que determinarà l'impacte en la salut reproductiva d'homes i dones de les substàncies químiques anomenades disruptors endocrins (EDCs, en les sigles en anglès). La investigació identificarà els químics que afecten la fertilitat i els mecanismes cel·lulars que es produeixen quan una part del cos queda alterada a conseqüència de l'acumulació d'aquests components. El grup d'investigació del Centre de Tecnologia Ambiental, Alimentària i Toxicològica (TECNATOX) de l'IISPV-CERCA-URV desenvoluparà els models predictius - algorismes o patrons informàtics - que, de mica en mica, permetran reduir l'ús d'animals en aquest tipus d’estudis.

Els disruptors endocrins poden bloquejar els receptors hormonals de les cèl·lules impedint l'acció normal de les hormones que provoca una disrupció i alteració del sistema endocrí. Aquestes substàncies químiques es troben en molts productes d'ús quotidià, com poden ser els materials per envasar menjar, les olles antiadherents, les substàncies agregades en la fabricació de mobles, plàstics, tèxtils i equips electrònics que els fan menys inflamables.

A MERLON es crearan models per predir els riscos que aquests contaminants poden representar per a la salut reproductiva d'una persona. El finança la Unió Europea en el marc del programa Horitzó Europa i està coordinat per la Danmarks Tekniske Universitet de Dinamarca. Compta amb la col·laboració de les institucions Stichting Vu i Rijksinstituut Voor Volksgezondheid En Milieu (Països Baixos); Karolinska Institutet (Suècia); Institut National de la Santé et de la Recherche (França); Region Hovedstaden (Dinamarca); Universite de Liege i Health and Environment Alliance (Bèlgica); la Universidad de Córdoba; i Norsk Institutt for Vannforskning (Noruega).