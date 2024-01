Desenvolupen una tecnologia per generar hidrogen amb radiació solar a partir d'aigües residuals

Investigadors de la Universitat Rovira i Virgili (URV) han desenvolupat una tecnologia per generar hidrogen amb radiació solar a partir d'aigües residuals. El projecte s'ha batejat com a HACDOS i també hi participen Eurecat, les empreses FACSA i Enagás, que formen un consorci que valorarà la possibilitat de convertir-lo en una empresa 'spin-off' de la universitat. En paral·lel, s'ha registrat una patent i s'està gestionant la seva extensió a diferents països. La planta pilot, que s'està acabant de validar, s'ha situat a la teulada d'un dels edificis de la URV, i ja treballen en la fabricació d'una planta a nivell industrial, que serà validada en una estació depuradora d'aigües residuals.

L'investigador de la URV Alberto Puga, un dels responsables, n'explica el funcionament: "Tenim uns panells solars amb un material fotocatalític actiu per on fem passar les aigües residuals. Quan la llum del sol hi incideix, l'aigua es va descomponent, de manera que per una banda aconseguim eliminar els contaminants i de l'altra obtenim hidrogen, que és net perquè s’obté d'una font renovable".

Un altre dels investigadors del projecte, Kevin Simbaña, explica que un dels avantatges d'aquesta tecnologia, sobretot respecte d'altres basades en electrolitzadors, és que pel fet de no necessitar un sistema elèctric no cal una gran inversió i no hi ha el perill d'avaries quan entra en contacte amb l'aigua. "Tampoc calen grans aportacions d'energia i s'hi poden tractar aigües residuals tant urbanes com de diferents indústries", afirma Simbaña, que afegeix que la planta requereix poc espai i és flexible pel que fa a la localització. També apunta que el sistema de connexions és bastant simple, mitjançant tubs i sense electricitat més enllà dels aparells que es fan servir per controlar la instal·lació, que bàsicament són els que mesuren la radiació solar.

La planta pilot a petita escala, amb una superfície de radiació d'un metre quadrat, serveix als investigadors per fer les proves pertinents per veure com funciona, com respon a la radiació en funció també de les diferents condicions climatològiques i de la contaminació, per buscar maneres de solucionar els petits problemes que sorgeixin, o de maximitzar-ne l'eficiència.

El projecte està finançat pels fons Next Generation EU i per l'Agència Estatal d'Investigació del ministeri de Ciència i Innovació i pretén consolidar aquest model d'energia circular basat en la fotocatàlisi solar assequible com una opció real de valorització d'aigües residuals per produir hidrogen verd, que sigui viable a nivell tecnològic en diferents indústries i escenaris i econòmicament rendible.