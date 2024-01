Els càmpings de la demarcació de Tarragona, continuen sent reconeguts com els millors d'Europa

El passat divendres, durant la Gala Pincamp celebrada a Stuttgart, es van entregar els principals reconeixements als millors càmpings d’Europa. Durant la cerimònia, els dos clubs campistes més importants d’Europa, ANWV (Països Baixos) i ADAC (Alemanya), van entregar els seus respectius guardons a aquells càmpings que assoleixen les 5 estrelles, la màxima categoria al sector que avala als millors càmpings d’Europa.

Mireia Sans, presidenta de l’Associació de Càmpings de la Costa Daurada i Terres de l’Ebre, ha afirmat que “és molt difícil que any rere any, els càmpings de la nostra província segueixin sent reconeguts com els millors d’Europa. Que uns càmpings aconsegueixin les cinc estrelles, tant d’ADAC com d’ANWB, és comparable al fet que un restaurant obtingui les tres estrelles Michelin. Per tant, és molt i molt complicat i n’hi ha molt pocs arreu del continent”. Sans ha afegit que “un altre any queda demostrat que som una potència mundial en el sector. És un orgull tenir aquests fantàstics càmpings. Ens serveixen com a guia de com innovar i oferir el millor servei cada any als nostres clients”. A més, Sans ha assegurat que “els Best Càmpings ens posicionen i ens ajuden a la globalitat del sector i és un premi per a tots, perquè tots fem inversions per continuar millorant”.

Així, enguany, han estat cinc els establiments que pertanyen a l’Associació de Càmpings de la Costa Daurada i Terres de l’Ebre, Càmpings Tarragona -Unique Camping Destination-, els que han estat reconeguts com els millors càmpings de tota Europa per les dues associacions referents al sector, l'ANWB dels Països Baixos i l'ADAC d'Alemanya. A més, cal destacar que els càmpings Tamarit Beach Resort, Playa Montroig Camping Resort i Càmping & Resort Sangulí Salou han aconseguit el màxim reconeixement d’ambdues associacions.

Durant la Gala, també es fan entrega de premis per diferents categories tècniques. En aquest cas, els càmpings Playa Montroig Camping Resort, Camping La Torre del Sol i el Càmping & Resort Sangulí Salou han estat finalistes com a millors càmpings d’Europa en diverses categories, tant de l’ADAC com de l’ANWB.

L’ANWB premia quatre càmpings

Aquest 2024, els càmpings que han assolit el guardó de TOP Càmping, és a dir, tenir les 5 estrelles per l'associació automobilística de referència als Països Baixos, l'ANWB, que compta amb més de 4,5 milions d’usuaris són:

Càmping Stel (Roda de Barà)

Tamarit Beach Resort (Tarragona)

Càmping & Resort Sangulí Salou

Playa Montroig Camping Resort (Mont-roig del Camp)

A més, La Torre del Sol i el Camping Resort Playa Montroig també han rebut un reconeixement com a càmpings finalistes en la categoria especial “Millor càmping d’Europa familiar amb piscina i diversió aquàtica”.

ADAC reconeix cinc càmpings tarragonins

Alhora, cinc càmpings també han estat premiats amb el Superplätze 2024, la major distinció del sector campista alemany. Aquest guardó l'ha atorgat la prestigiosa guia alemanya Allgemeiner Deutscher Automobil-Club e.V. (ADAC), l'associació automobilística de referència a Alemanya i la més gran d'Europa amb més de 20 milions de membres. Així, els càmpings de la demarcació de Tarragona reconeguts amb 5 estrelles pel club alemany han estat:

Tamarit Beach Resort (Tarragona)

Càmping & Resort Sangulí Salou

Playa Montroig Camping Resort (Mont-roig del Camp)

Càmping La Torre del Sol (Mont-roig del Camp)

Càmping El Templo del Sol (L'Hospitalet de l'Infant)

A més, el Càmping & Resort Sangulí Salou ha estat l’únic càmping espanyol nominat a la categoria especial ADAC Camping Awards 2024, en la categoria “Innovació i Progrés”.

Un 2023 de recuperació total per als càmpings

L’any 2023, els càmpings de la demarcació de Tarragona l’han tancat amb més de 7,8 milions de pernoctacions, aproximadament un 2,3% més que el 2023 i unes dades molt similars a les del 2019 -abans de la pandèmia. Sans ha assenyalat que “les dades són positives, ja estem molt a prop de les dades de pernoctacions prèvies a la pandèmia”.