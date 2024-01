L'Arc Serveis convoca el I Concurs de projectes socials per a gent gran de Reus adreçat a estudiants de la URV

L'Arc Serveis i la Universitat Rovira i Virgili (URV) convoquen el I Concurs L'Arc Serveis Assistencials de Projectes Socials Reus 2024, que vol donar una oportunitat als estudiants del Grau de Fisioteràpia de la URV per posar en pràctica els coneixements adquirits durant la seva formació buscant sinergies entre el món acadèmic i professional. Els estudiants de Fisioteràpia de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de Reus poden presentar a la Universitat, fins al 29 de març del 2024, els seus projectes o propostes individuals que siguin viables per incorporar a l'empresa amb l'objectiu de facilitar la vida de les persones amb dependència o majors que viuen al seu propi domicili. El premi està dotat amb 500 euros.

La gerent de L'Arc Serveis, Jerusalem Torra, explica que l'objecte del concurs és “proporcionar eines d'intervenció i millora de la qualitat de vida de la gent gran dependent, amb propostes que contribueixin a la seva autonomia i dignitat, i que s'adaptin al seu dia a dia”. Torra assenyala que la iniciativa neix de la voluntat de desenvolupar eines i activitats d'atenció domiciliària que millorin la vida diària de les persones beneficiàries i donin cobertura a les seves necessitats.

El jurat

El jurat estarà format per: professor responsable de l'assignatura “Mètodes Específics d'Intervenció III”; president de l'ASCAD (Associació Catalana de directors de centres d'atenció a la dependència); tècnics i la coordinadora de L'Arc Serves Assistencials.

El premi del I Concurs L'Arc Serveis Assistencials de Projectes Socials Reus 2024 serà lliurat en el transcurs d'un acte a la URV, que s'anunciarà més endavant.

Augment de persones amb dependència

Des de L'Arc Serveis, empresa amb vessant social que treballa amb gent gran al Camp de Tarragona i al Baix Penedès, s'ha detectat en els darrers anys un increment de persones amb dificultat de mobilitat i falta de funcionalitat per realitzar activitats en la vida diària. Un alt percentatge d'aquests casos són com a conseqüència del COVID. També s'ha observat que les estades als hospitals són més llargues, un augment del sedentarisme per por a caure i de les malalties cerebrovasculars: ictus, embòlies,... Segons l'entitat, això ha comportat “derivar persones amb grau de dependència i majors fràgils al seu propi domicili, la qual cosa requereix d'una resposta àgil per part de les entitats i empreses del sector per donar cobertura a les necessitats de les persones amb dependència i problemes de mobilitat”.

Per aquest motiu, des de L'Arc Serveis es demanen “eines i recursos que proporcionin a aquest col·lectiu una major qualitat de vida, un treball de prevenció que redueixi riscos, la millora de la gestió de malalties cròniques, més elements de protecció per evitar caigudes i treballar en la millora de l'autonomia que ens ajudi a reduir el risc de fractures.