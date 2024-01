Tarragona, la demarcació amb més domicilis sense calefacció

El 31% dels habitatges de la província de Tarragona no compten amb cap tipus de calefacció, segons indica un estudi publicat per Idealista en base a les característiques declarades pels seus anunciants durant el 2023. Tarragona és la que concentra més habitatges sense sistema de calefacció, amb un 31%, seguit de les comarques gironines, amb un 25%; les comarques de Barcelona, amb un 19%, i les de Lleida, amb un 8%.

Si s’analitzen només les capitals, el 26% de les llars tarragonines no disposen de calefacció, mentre que a la ciutat de Barcelona en són el 18%; a Girona l’11% i a Lleida el 6%. D’altra banda, la gran majoria dels habitatges que tenen calefacció a les capitals catalanes ho tenen mitjançant un sistema individual, mentre que les centrals són pràcticament testimonials. En el cas de Barcelona i Girona suposen només el 9%, mentre que a Lleida són l’11% i a Tarragona un 7%.

Segons l’estudi, el 21% dels habitatges catalans no compta amb cap tipus de calefacció. Pel que fa el 79% que sí tenen calefacció, el 69% és individual i el 10% central de la comunitat de veïns. Al conjunt de l’Estat, la mitjana d’habitatges sense calefacció se situa en el 24% mentre que de la resta que sí en disposa, el 60% és individual i 16% central.

El sistema s’utulitza en zones més fredes com a Salamanca, el 36% dels habitatges compten amb un sistema centralitzat en les comunitats de veïns, seguit de Sòria (31%), Navarra (28%) i Saragossa, Àlaba i Conca, amb un 26% cada una, segons les dades publicades per Idealista. D’altra banda, les zones de l’Estat on hi ha més llars sense calefacció es concentren a les zones més càlides, com les Illes Canàries i Andalusia.