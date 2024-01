Trenta-sis persones moren a les carreteres tarragonines el 2023, 3 menys que el 2022

A les carreteres tarragonines aquest 2023 han mort 36 persones, 3 menys que el 2022 i 4 menys que el 2019. Des de l’1 de gener, les dues comarques amb més morts han estat l’Alt Camp i el Baix Ebre, amb 8 víctimes mortals. Les vies amb més morts són l’AP-7, amb 6 morts, i l’N-340, amb 4 persones finades. En aquest sentit, les dades del Departament d’Interior de la Generalitat apunten que, aquest any, l’AP-7, amb 15 morts –set a la demarcació de Tarragona i 8 a la de Barcelona–, és la carretera que acumula més sinistres mortals. Tot i això, es consolida la reducció de les víctimes mortals d’aquesta via respecte a l’any passat, un 37,5% menys, quan hi va haver 24 morts. La xifra de morts d’enguany és la mateixa que la del 2019, abans de l’alliberament dels peatges.

En total, aquest 2023 han mort 152 persones en 135 accidents mortals a la xarxa viària interurbana catalana. Respecte al 2019, any de referència per al compliment dels objectius de reducció de la sinistralitat del Pla de Seguretat Viària 2020-2023, s’ha registrat una reducció del 13% pel que fa a les víctimes mortals a les carreteres catalanes, ja que es van registrar 175 morts. Respecte al 2022, la reducció ha estat del 5% de les víctimes mortals.

Pel que fa al conjunt de col·lectius vulnerables, motoristes, vianants i ciclistes sumen quasi la meitat de les víctimes mortals (45%) a les carreteres catalanes. Aquest 2023, han mort també 12 vianants i 4 ciclistes. En relació amb l’any passat, això representa dues víctimes mortals menys pel que fa als ciclistes i set menys en el cas dels vianants.

De les 152 víctimes mortals registrades enguany, a Catalunya 121 són homes i 31 dones. En aquest sentit, el 80% dels morts a les carreteres catalanes són homes. D’aquests 121 homes, 92 eren conductors, 21 passatgers (13 més que l’any passat) i 8 eren vianants. Quant a les 31 dones mortes, 13 eren conductores, 12 viatjaven de passatgeres i 4 eren vianants.

Per edat, la franja que concentra més víctimes mortals és la de 35 a 44 anys amb 29 víctimes. A més, la franja de 45 a 54 anys és la que ha registrat més increment, d’un 29%, respecte a l’any passat. També convé destacar les 4 víctimes mortals registrades a la franja d’edat de 0 a 14 anys, ja que l’any passat no se’n va registrar cap.