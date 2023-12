La mobilitat i el transport públic, el repte d’un Camp de Tarragona que va a tot arreu en cotxe

L’any 2028 acabarà, després de 25 anys, la concessió administrativa del servei autobusos interurbans al Camp de Tarragona. Aquest és el termini que s’han fixat els impulsors de l’àrea metropolitana per donar-li la volta a la qüestió central d’un territori amb una mobilitat diària interurbana clarament metropolitana.

Les grans xifres de la mobilitat evidencien un sistema totalment dominat pel transport privat, amb més de 135 milions de viatges anuals. El transport amb autobús interurbà té menys de 6 milions d’usuaris l’any, i el tren interurbà uns testimonials 170.000 usuaris anuals. Més digna és la xifra d’usuaris d’autobús urbà: 13 milions. Són tot dades del Departament de Territori, en concret del document «Directrius de Planejament Urbanístic de l’Àmbit Metropolità del Camp de Tarragona».

Un de cada tres treballadors es desplaça fora del seu terme municipal cada dia, però aquells que utilitzen el transport públic no arriben al 10% en el millor dels casos, segons dades de 2022 del departament de Territori, que ha analitzat la mobilitat als set municipis que formen part del Grup Impulsor de l’Àrea Metropolitana del Camp de Tarragona. A aquests, se’ls ha sumat també Valls aquesta tardor i no hi ha dades recents de mobilitat de la capital de l’Alt Camp, però fonts coneixedores dels estudis existents asseguren que, avui per avui, no té una rellevància significativa.

Altres fonts subratllen també la particularitat de Cambrils, que presenta una mobilitat ben diferent durant la temporada turística. És a dir, durant els mesos que van de maig a octubre s’observa un gruix de viatges diaris cap a Tarragona, sobretot, però també cap a Salou i Reus, fruït tant de treballadors del terme municipal que van a treballar fora de Cambrils com de turistes. Un flux que durant l’hivern decau. De fet, aquesta particularitat en la mobilitat ha fet dubtar de la presència de Cambrils dins el nucli dur de l’àrea metropolitana, l’autoanomenat Grup Impulsor, que ha basat precisament en aquesta mobilitat interna el criteri per seleccionar els municipis impulsors del projecte metropolità. Un grup integrat pels ajuntaments de Tarragona, Reus, Cambrils, Vila-seca, Salou, La Canonja, Constantí, Valls, la Generalitat i els consells comarcals del Baix Camp i del Tarragonès perquè, en una segona fase, fins a una vintena de municipis pertanyents a les àrees d’influència de Reus i Tarragona seran convidats a participar.

En aquest mandat municipal el sistema interurbà d’autobusos variarà poc. Com a molt es bellugarà dins els paràmetres que permet l’actual concessió. Hi ha veus dins els impulsors de l’Àrea Metropolitana de Tarragona que defensen una solució a la mobilitat de complementarietat entre el sistema de tramvia Tramcamp i l’autobús, potser amb carrils especials expressament habilitats. «O canviem el cotxe pel transport públic o no tenim futur. Senzillament ho hem de fer, no hi ha més remei», assegura una font del Grup Impulsor.