Camerata XXI revoluciona el món coral amb ‘Cantem!’

Aquest hivern, l’Orquestra Camerata XXI engega el projecte Cantem!, una iniciativa pensada per promoure el moviment coral al Camp de Tarragona. Tal com expliquen els impulsors del projecte, Cantem! proposa un conjunt de produccions d’orquestra i cor participatiu, amb obres on els cantaires puguin participar individualment, i amb un pla de treball dissenyat per assolir una qualitat que tingui cabuda als teatres de la demarcació.

En aquesta primera edició del projecte Nadal de 2023, es comptarà amb la col·laboració de l’Escola de Música del Centre de Lectura de Reus i el Cor Ciutat de Tarragona com a cor pilot, dues institucions que celebren el seu 40è aniversari. L’Escola de Música del Centre de Lectura, amb Anton Colom al capdavant, ha coordinat la preparació del cor participatiu.

Això suposarà tenir uns 125 cantaires, que oferiran tres concerts en tres equipaments diferents: el 23 desembre, al Teatre Bartrina de Reus (20 h); el 29 de desembre, al Teatre Tarragona (20 h); i el 30 desembre, a l’Església Sant Joan de Valls( 18 h). Els cantaires interpretaran el Glòria d’Antonio Vivaldi sota la direcció de Xavier Pastrana, i acompanyats de l’Orquestra Camerata XXI-Ciutat de Reus. A més, els concerts comptaran amb la participació de la soprano Mireia Tarragó i la mezzosoprano Tànit Bono.

Tot plegat, asseguren els responsables del projecte, neix amb la voluntat de fer créixer i enfortir la xarxa de cors i cantaires arreu de les comarques tarragonines. Això ho volen aconseguir a partir de quatre premisses: oferir a cantaires del Camp de Tarragona l’oportunitat de cantar en un projecte amb orquestra i solistes professionals; fomentar la participació comunitària; aconseguir un nivell d’excel·lència en la pràctica coral, i potenciar la creació de sinergies entre l’entorn social i els equipaments culturals.

L’Orquestra Camerata XXI–Ciutat de Reus és una formació musical reusenca fundada l’any 1991 amb l’objectiu de promoure la música a la demarcació de Tarragona. Camerata XXI, a més, té com a objectiu avançar cap a un model de cultura accessible, inclusiva i transformadora, desenvolupant una xarxa de participació cultural activa més enllà dels teatres i la programació tradicional. Aquest projecte compta amb el suport d’entitats públiques i privades i les entrades dels concerts de Reus i Tarragona es poden comprar a internet. Les entrades per al concert de Valls es venen a taquilla.