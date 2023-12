Sis municipis tarragonins, en contra del decret llei d’apartaments turístics

Una vintena de municipis turístics de costa i interior de Catalunya s’han unit en oposició al Decret Llei aprovat recentment per la Generalitat de Catalunya sobre els habitatges d’ús turístic (HUTs). En un acte que ha tingut lloc aquest dimecres al vespre a Barcelona, van firmar un manifest que critica aquesta nova normativa per envair competències urbanístiques municipals i vulnerar el principi d’igualtat entre municipis i territori. Entre aquests, van estar presents sis municipis de la Demarcació de Tarragona com Salou, Calafell, Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, Deltebre, Ampolla i Ametlla de Mar.

El manifest, que està obert a noves adhesions, defensa l’autonomia local i posa en dubte la validesa del decret governamental, argumentant que no respecta les particularitats de cada municipi. El decret exigeix una llicència urbanística prèvia i una autorització renovable cada 5 anys per als HUTs, a més d’imposar limitacions en el nombre d’aquests habitatges.

Els signataris del manifest subratllen l’impacte econòmic negatiu que la regulació podria tenir en les economies locals, especialment en municipis turístics. Assenyalen que el sector HUT representa un 39,4% de l’oferta d’allotjament a Catalunya i contribueix significativament a l’economia local, incloent-hi el comerç i la restauració.

El text argumenta així mateix que establir una relació directa entre el nombre d’habitatges d’ús turístic i la disponibilitat d’habitatge per als residents és una simplificació enganyosa de la realitat. Critica que la regulació actual no reflecteix de manera acurada la complexitat del mercat d’habitatge ni les necessitats reals de les comunitats locals.

Els signataris demanen a la Generalitat un enfocament més responsable i realista respecte a la problemàtica de l’habitatge. Insten a l’executiu a considerar no només la població empadronada, sinó també la població flotant i vacacional quan s’avaluen els efectes de la regulació sobre els municipis. A més, el manifest destaca la necessitat d’un enfocament més equilibrat que tingui en compte tant les necessitats d’habitatge com la importància del turisme per a l’economia local.

Alerta del sector immobiliari de la Costa Daurada

El COAPI i Associació de Tarragona també es van manifestar en desacord del nou règim urbanístic. Alerten que la nova situació derivarà en un ensorrament del mercat immobiliari en municipis com Salou i Cambrils, que dupliquen la seva població durant determinades èpoques de l’any.