JD Vance reafirma «l’interès» dels EUA en Groenlàndia poc després d’aterrar a l’illa

El vicepresident dels Estats Units, JD Vance, ha insistit en «l’interès» que té l’administració nord-americana en Groenlàndia poc després d’aterrar a l’illa en l’inici d’un polèmic viatge que té el rebuig dels polítics locals i de Dinamarca. De fet, el partit ‘Demòcrates’, de centredreta i favorable a una independència a llarg termini, ha presentat la seva coalició de govern poques hores abans de l’arribada de Vance.

Segons mitjans com el canal danès TV 2 o Sermitsiaq, els líders de les quatre formacions (els liberals de Demòcrates, l’ecologista Inuit Ataqatigiit, el socialdemòcrata Siumut, i els conservadors d’Atassut) prioritzaran la política exterior per abordar la «inseguretat» que han generat les amenaces d’annexió de Trump.

En declaracions a TV2, el nou primer ministre groenlandès, Jens-Frederik Nielsen, ha criticat la visita del vicepresident nord-americà. «Venir de visita quan encara no s’ha format un govern, és no mostrar respecte per un aliat», ha dit Nielsen.

El vicepresident dels EUA ja és a Groenlàndia, on va decidir anar en l’últim moment per sumar-se al viatge que inicialment només havia de fer la seva esposa, Usha Vance, amb el seu fill. Vance és de visita a Pituffik, una base militar al nord-est de l’illa, en un context de tensió per les aspiracions expansionistes dels EUA. El president Donald Trump ha expressat en diverses ocasions l’interès per «obtenir» aquest territori que considera important per a la seva «seguretat».

Un cop aterrat a l’Àrtic, JD Vance ha assegurat que parlaran amb els militars nord-americans a l’illa sobre «què fa exactament la base» i com contribueix «a la seguretat nacional». «I després parlarem, com heu sentit, de que des de l’administració Trump tenim interès en Groenlàndia, en parlarem una mica amb els nostres amics de la premsa», ha avançat. Està previst que JD Vance faci una conferència des de l’illa.

«L’administració Trump, el president, està molt interessat en la seguretat de l’Àrtic. És un gran tema, i serà encara més important en les pròximes dècades», ha afegit.

El president de Rússia, Vladímir Putin, va negar dijous que aquestes aspiracions siguin una «retòrica extravagant» de Trump, assegurant que els EUA ha tingut plans similars «en el passat». «La importància de l’Àrtic està augmentant, no només per a Rússia, sinó per a la resta del món», va dir el dirigent rus, segons recull l’agència russa Tass.

Resultats electorals a Groenlàndia

El partit ‘Demòcrates’, de centredreta i favorable a una independència a llarg termini, van guanyar les eleccions legislatives aquest març a Groenlàndia amb el 29,9% dels vots, més del triple que en els comicis del 2021, segons els resultats oficials. La segona força va ser el partit nacionalista ‘Naleraq’, defensor d’una ruptura total amb Dinamarca, amb el 24,5%. És l’únic que ha quedat fora de la nova coalició de govern.

Els votants van castigar els partits de l’anterior govern, ‘Inuit Ataqatigiit’ (ecologista d’esquerres) i el socialdemòcrata ‘Siumut’. Les eleccions van estar marcades per una elevada participació i pel rebuig als plans de Trump d’adquirir aquest territori autònom de Dinamarca, que compta amb hidrocarburs i minerals estratègics per a la transició energètica.