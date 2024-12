Augmenten a quatre els morts per l'atropellament múltiple al mercat nadalenc de Magdeburg

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

S'eleva a quatre la xifra de morts per l'atropellament múltiple al mercat nadalenc de Magdeburg, segons han informat aquest dissabte diversos mitjans alemanys.

També hi hauria una seixantena de persones ferides, 15 de les quals de gravetat. La policia alemanya tracta els fets com un possible atac terrorista i ha detingut un home d'uns 50 anys originari de l'Aràbia Saudita com a presumpte autor de l'atropellament massiu. Ha estat identificat com a Taleb A., metge de professió i resident a Alemanya des del 2006.

Les autoritats no li coneixen vinculacions islamistes i apunten inclús a una motivació islamòfoba. L'atac es va produir ahir divendres cap a les 19.00 hores al mercat de nadal situat a tocar de la plaça de l'ajuntament de Magdeburg.

Un cotxe BMW de color negre va entrar a tota velocitat per un dels carrers del mercat i va recórrer uns 400 metres atropellant indiscriminadament les persones. Entre les quatre víctimes hi hauria un menor d'edat.

La policia de Magdeburg, ciutat situada a uns 140 kms a l'oest de Berlín, reclama que s'enviïn testimonis, fotos i vídeos del succés. El canceller alemany, Olaf Scholz, visitarà aquest dissabte la zona per «avaluar la situació» i ha avançat que la Fiscalia General de l'Estat prendrà accions «davant la gravetat d'aquest atemptat».