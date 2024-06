S’eleva a més de 1.200 el nombre de víctimes mortals al pelegrinatge a La Meca

La xifra de víctimes mortals en l’«hach», el pelegrinatge anual a La Meca, va augmentar aquest diumenge a més de 1.200, més de la meitat d’ells de nacionalitat egípcia, en un ritual marcat aquest any per les altes temperatures, que han vorejat els 52 graus a l’Aràbia Saudita.

Fonts sanitàries i de seguretat a Egipte van indicar a EFE que s’ha elevat a almenys 672 el nombre dels fidels musulmans de nacionalitat egípcia morts. La gran majoria d’ells van viatjar de forma «irregular».

El Govern egipci ha confirmat la mort d’almenys 31 pelegrins que viatjaven a la missió oficial a l’Aràbia Saudita, però ha admès que hi ha un «nombre elevat» de fidels morts entre aquells que van accedir a la ciutat santa sense estar registrats.

Cada país va oferint dades sobre les defuncions entre els pelegrins i, d’acord a un recompte realitzat aquest diumenge després de conèixer l’augment de morts entre els egipcis, la xifra n’ha augmentat més de 1.200.

Indonèsia és el segon país més afectat amb al voltant de 200 de morts entre els pelegrins i li segueixen l’Índia, que ha registrat 98 defuncions, i Jordània, amb 75 morts, tots per «la calor extrema».

No obstant, la gran majoria dels països que han informat de víctimes mortals al pelegrinatge no indiquen quins són els motius de les morts.

Una crisi a Egipte

D’acord a unes de les fonts egípcies, algunes agències de turisme van organitzar programes d’«hach» amb un visat de visita personal, «la qual cosa impedeix als seus titulars d’entrar a La Meca».

«Això els obliga a buscar altres camins pel desert a peu, sense tenir un allotjament digne en altres zones dels rituals de l’hach, la qual cosa va provocar que els pelegrins no registrats estiguessin exposats a la fatiga i a les altes temperatures», va asseverar.

Dissabte el primer ministre egipci, Mostafa Madbuli, va ordenar retirar la llicència de 16 agències que van organitzar viatges de forma «irregular» a l’«hach» després d’una reunió de la cèl·lula de crisi creada per fer seguiment a aquest tema.

El cap de l’Executiu va agregar la dificultat de comptabilitzar els egipcis que van entrar de forma irregular per fer el pelegrinatge a La Meca en no estar registrats.

Els països compten amb una missió oficial en la qual les persones que la conformen tenen els permisos i visats que l’Aràbia Saudita emet exclusivament per al ritual.

Tanmateix, a causa del preu elevat d’aquest viatge que té un cost mitjà de 5.000 dòlars per persona, molts opten per altres vies que el regne saudita considera il·legal.

Aquests fidels que van viatjar de forma no oficial, per exemple amb visat de turista, no tenien accés durant el pelegrinatge a les instal·lacions climatitzades i tendes de campanya, per la qual cosa els seus únics refugis eren els carrers de la ciutat més sagrada de l’islam davant de la calor extrema.

El regne saudita, que ha celebrat l’«èxit» del pelegrinatge i que gasta milions de dòlars en acomodar als fidels, no ha reaccionat fins el moment davant de la informació de les defuncions.

