Un nen de 12 anys mata d’un tret el seu cosí de 14 anys a Nova York

Un nen de 12 anys va matar d’un tret al seu cosí de 14 anys diumenge en una zona residencial de Brownsville, a Brooklyn, ha informat aquest dilluns la Policia de Nova York, que encara està investigant si el menor «estava jugant amb l’arma» quan es va produir el succés.

El nen, que va ser detingut aquest mateix diumenge i el nom del qual no ha estat revelat, ha estat acusat d’homicidi involuntari, homicidi per negligència criminal i possessió d’arma per aquest incident ocorregut entorn de les 10:30 hora local.

La Policia va dir que quan els agents van arribar al lloc van trobar al saló al jove de 14 anys -identificat com Jasai Guy- inconscient i sense resposta amb una ferida de bala al pit. Posteriorment, va ser traslladat a un hospital proper, on immediatament es va certificar la seva defunció.

El nen de 12 anys havia visitat el seu cosí al cinquè pis d’un edifici d’apartaments on vivia amb el seu pare -bomber de professió- i la seva àvia, segons van reportar mitjans locals.

La versió dels familiars

Dushoun Almond, que dirigeix Brownsville In Violence Out, una organització contra la violència al barri, va dir que els familiars li havien comunicat que els nois havien estat jugant amb la pistola quan es va disparar. Encara no s’ha aclarit com havien aconseguit l’arma.

Segons una anàlisi publicada l’any passat per la revista Pediatrics, entre 2011 i 2021 la taxa de morts per armes de foc entre menors de 18 anys va augmentar un 87 % als Estats Units, situant-se ja com la principal causa de mort en nens i adolescents.

En una roda de premsa celebrada dimecres passat, Eric González, fiscal del districte de Brooklyn, va anunciar el desmantellament d’una banda que havia matat dos adolescents en un lapse de tres anys, i van lamentar el nombre de víctimes que la violència armada s’estava cobrant entre els joves de Nova York i de tot el país.

Et pot interessar: