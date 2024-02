Troben el Marroc un cementiri de dinosaures que dona noves pistes de la seva extinció

Las causes de l’extinció massiva dels dinosaures fa 66 milions d’anys continua sent un misteri per als estudiosos en la matèria. Una troballa al Marroc de nous fòssils d’abelisaurios dona pistes que poden ajudar a reconstruir aquesta part de la història dels habitants de la Terra durant el període Cretàcic, situat entre 145 i 66 milions d’anys.

Nicholas R. Longrich, professor titular de Paleontologia i Biologia Evolutiva a la Universitat de Bath (Regne Unit), desgrana en un article a The Conversation el descobriment d’aquest cementiri de dinosaures al nord de l’Àfrica.

Els fòssils es troben en un antic fons marí que data de l’últim milió d’anys de l’era dels dinosaures, quan gran part del continent africà es trobava submergit sota aigües poc profundes. Entre espines i escames de peix, dents de tauró i rèptils marins, els investigadores van trobar també ossos de dinosaures terrestres.

Longrich assegura que «no està clar» com aquests fòssils van acabar en els sediments marins: «Se possible que els dinosaures haguessin nadat fins a les illes a la recerca d’aliment, com ho fan avui els cérvols i els elefants, i alguns van poder haver-se ofegat. Altres dinosaures van poder haver estat arrossegats al mar per inundacions o tempestes, o ofegats en rius que els van portar riu a baix fins l’oceà», suggereix l’expert.

El que sí que té clar es que «una sèrie improbable d’esdeveniments va transportar als dinosaures a l’oceà», apunta.

Després d’estudiar els llits marins i els fòssils de dinosaures trobats, els investigadores han pogut ser format una imatge de com van ser els últims dinosaures de l’Àfrica, «os por os», indica Longrich.

Las espècies trobades evidencien una gran diversitat: des de sauròpodes titanosaures en herbívors de coll llarg de la mida d’un elefant. Segons Longrich, el principal depredador era el Chenanisaurus barbaricus, un carnívor de deu metres de llarg, morro curt i braços diminuts i rabassuts que formava part dels abelisáuridos. El trobat recentment al Marroc el seu fòssils de dos nous abelisaurios.

Després del descobriment d’aquesta fauna tan diversa, el paleontòleg apunta que la disminució en la diversitat dels dinosaures detectada Amèrica del Nord pudo ser un fenomen local, no global. «La fauna africana de dinosaures indica que, en latituds baixes, els dinosaures estaven prosperant, fins i tot diversificant-se».

Això donaria suport a la teoria que l’extinció d’aquests grans rèptils va ser sobtada, segons l’expert, que suggereix que «els dinosaures van ser exterminats en el seu millor moment» i no van desaparèixer progressivament por una disminució en la seva diversitat.

«Durant més de 100 milions d’anys, van evolucionar i es van diversificar, produint una notable varietat d’assaones: depredadores, herbívors, assaones aquàtiques i fins i tot formes voladores, las aus. Després, en un sol moment catastròfic, tot va ser aniquilat en els rebrotes de foscor causats por la pols i el sutge de l’impacte. Tot, excepte mesurava dotzena d’assaones d’aus», conclou Longrich.