Busquen a contrarellotge un guanyador d’Euromillones: té menys de 24 hores per reclamar el seu premi

El guanyador d’un premi d’un milió de lliures (1,16 milions d’euros) està a punt de perdre el seu premi: caduca aquest diumenge i encara no ho ha reclamat, tal com publica aquest dissabte el Mirror.

El bitllet va ser venut fa sis taules Regne Unit. A l’apostador li queden només unes hores per reclamar antes que acabi el termini. Si ningú no presenta el bitllet guanyador, llavors el premi, més tot l’interès que ha generat, es destinarà en ajudar en projectes finançats por la Loteria Nacional a tot el Regne Unit.

El bitllet guanyador encara no reclamat va ser un premi del joc Millionaire Maker de Euromillones del Regne Unit, i es va comprar al districte londinenc d’Haringey el passat 22 d’agost. El codi guanyador d’aquell dia va ser TCMH 10741, assenyalen en Standard, i l’afortunat posseïdor del bitllet té fins aquest 18 de febrer de 2024 per reclamar el seu premi ja que acaba el termini de 180 dia establert per fer-ho.

La Loteria Nacional demana als jugadores de la zona d’Haringey a «verificar una vegada i una altra» el codi del seu bitllet, ja que algú podria convertir-se instantàniament en milionari.

Andy Carter, assessor principal de guanyadors de la Loteria Nacional, va dir: «Instem en tots els que van comprar un bitllet en aquesta àrea a què revisen els seus vells bitllets d’Euromillones novament o busquen en qualsevol lloc on pugui ser amagat un bitllet perdut. Intenten revisar a les butxaques de la roba, en las carteres, a les bosses i en el sofà».

«Tenim el xampany en gel i creuem els dits perquè l’afortunat guanyador s’atansi i reclami la seua victòria», va acabar Andy Carter en declaracions recollides por el Mirror.