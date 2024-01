Un avió aterra fora de perill a l’aeroport de Portland malgrat perdre part del fuselatge

L’agència federal de l’aviació nord-americana està investigant un incident amb un avió que, segons les imatges difoses en alguns mitjans, va perdre part del seu fuselatge en ple vol, encara que va poder aterrar fora de perill a l’aeroport de Portland.

«El vol 1282 d’Alaska Airlines va tornar sa i estalvi a l’Aeroport Internacional de Portland al voltant de les 5 p.m. hora local el divendres 5 de gener (01.00 de la matinada de dissabte GMT), després que la tripulació informés d’un problema de pressurització. L’avió es dirigia a l’aeroport internacional d’Ontario, a Califòrnia,» diu un comunicat de l’Agència.

Segons imatges proporcionades per alguns passatgers i que estan sent difoses per mitjans nord-americans, un panell de fuselatge, inclosa la finestra, es va desprendre poc després de l’enlairament.

Un testimoni citat per CNN diu que el fuselatge es va desprendre quan l’avió va agafar altitud i que no se’n va adonar fins que va poder treure’s la màscara d’óxígeno.

A l’avió, Boeing 737 Max, viatjaven 171 passatgers i sis membres de la tripulació i només va estar en vol aproximadament 35 minuts des que es va enlairar de l’aeroport de Portland.

L’aerolínia, Alaska Airlines, va dir a través de la xarxa social X (abans Twitter) que ha decidit «deixar a terra» la seua flota de 65 avions Boeing 737-9. Cada avió tornarà a estar en servei només després de completar el manteniment complet i les inspeccions de seguretat». Va dir a més que estaven treballant amb Boeing i els reguladors «per comprendre el que ha ocorregut aquesta nit».

Segons l’aerolínia «el vol 1282 d’Alaska Airlines de Portland (Oregon) a Ontario (Califòrnia), ha experimentat un incident aquesta tarda poc després de la sortida. L’avió va aterrar sa i estalvi a l’aeroport internacional de Portland amb 171 convidats i 6 membres de la tripulació».

«La seguretat dels nostres hostes i empleats és sempre la nostra principal prioritat, per la qual cosa, si bé aquest tipus de successos és poc comú, la nostra tripulació de vol va està capacitada i preparada per manejar la situació de manera segura. Estem investigant el que va succeir i compartirem més informació a mesura que estigui disponible», va dir l’aerolínia.

També a través de la xarxa social X, la companyia Boeing va dir que estaven «al corrent de l'incident que va involucrar al vol d'Alaska Airlines».

«Estem treballant per recopilar més informació i estem en contacte amb el nostre client de l’aerolínia. Un equip tècnic de Boeing està llest per donar suport a la investigació», van dir. EFE