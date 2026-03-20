Política
L’Estat rebaixa del 21 al 10% l’IVA de la gasolina, llum i gas per pal·liar els efectes de la guerra
El pla estén el bo social elèctric, prohibeix els talls de subministrament i bonifica part del combustible agrícola
El govern espanyol invertirà 5.000 milions d'euros en les mesures que inclou el decret per a fer front al conflicte a l'Orient Mitjà, aprovat aquest divendres en un Consell de Ministres extraordinari.
Tal com ha explicat el president espanyol, Pedro Sánchez, el pla inclou una reducció "dràstica" de la fiscalitat energètica amb mesures com la rebaixa de l'IVA del 21% al 10% en l'IVA dels carburants, l'electricitat i el gas.
L'executiu estén fins a desembre de 2026 el bo social elèctric i reforça el tèrmic; bonifica el 80% dels peatges a les indústries exposades i ofereix una ajuda directa de 20 cèntims pel litre de combustible al sector agrícola. La rebaixa de l'IVA a la gasolina es traduirà en 20 euros d'estalvi per dipòsit de cotxe mitjà.
Sánchez ha concretat que el pla contempla 80 mesures agrupades en dos eixos: un conjuntural per a pal·liar els efectes immediats del conflicte i protegir els sectors més exposats i unes estructurals per poder continuar amb la política de descarbonització i electrificació de l'economia espanyola, tal com ha detallat el president.