ADAMUZ
Investiguen un possible frau de fons en el manteniment de la via de l'AVE per l'accident a Adamuz
La Fiscalia Europea diu que és la responsable «d'investigar, perseguir i jutjar delictes contra els interessos financers de la UE»
La Fiscalia Europea (EPPO, per les sigles en anglès) ha obert una investigació sobre un possible frau de fons de la Unió Europea en el manteniment del tram de la via fèrria prop del punt quilomètric 318,7 i la ciutat d'Adamuz (Còrdova, Espanya), a la línia ferroviària d'alta velocitat (AVE) que connecta Madrid i Sevilla.
«Aquesta confirmació excepcional arriba després d'un gran interès públic. No es faran públics més detalls en aquesta fase», afirma l’oficina de l’EPPO a Madrid. La fiscalia europea recorda en un comunicat publicat aquest divendres al matí que és la responsable «d'investigar, perseguir i jutjar delictes contra els interessos financers de la UE».