Política
El PSOE assegura que cap comunitat «perd» amb el nou model de finançament autonòmic
Pilar Bernabé diu que si el PP s’hi oposa «haurà d’explicar per què la proposta perjudica els espanyols»
El PSOE ha sortit a defensar el nou model de finançament autonòmic de les crítiques del PP, després de l’acord assolit entre l’executiu espanyol i ERC. La secretària d’Igualtat del PSOE i delegada dels socialistes a València, Pilar Bernabé, ha assegurat aquest diumenge que amb el nou model pactat «no hi ha una sola comunitat que hi perdi» i per això ha instat el Partit Popular a explicar als espanyols «per què els perjudica».
Els socialistes mantenen que aquesta és «una oportunitat única» per a la millora del finançament de les autonomies i també que el nou model «corregeix desigualtats». A més, Bernabé ha argumentat que es «blinda» l’Estat del benestar, i que no hi ha res més patriòtic que la seva defensa.
Per a la socialista seria «imperdonable» que Alberto Núñez Feijóo obligui els seus presidents autonòmics a dir no «a la millor proposta de finançament que ni en els millors somnis podrien imaginar els valencians».
En la mateixa línia, la també diputada socialista ha posat el País Valencià com a exemple del guany que tindran les diverses comunitats autònomes amb el nou sistema, «si el govern valencià accepta el sistema».
I és que segons el detall presentat per la ministra d’Hisenda divendres, la comunitat es beneficiaria amb 3.670 milions d’euros més que amb l’actual model. «El president de la Generalitat (valenciana) li va dir a Pedro Sánchez a la Moncloa fa unes setmanes que necessita 1.700 milions per quadrar els comptes; doncs no són 1.700, són 3.670», ha reiterat Bernabé.