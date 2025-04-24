Política
Espanya va tancar el 2024 sent el país que menys inverteix en defensa de l'OTAN, un 1,24% del seu PIB
L'informe anual de l'aliança arriba poc després que Sánchez hagi anunciat un pla per elevar la despesa al 2% aquest 2025
Espanya va tancar l'any 2024 sent el país que menys va invertir en defensa en relació amb la seva economia dins l'OTAN. Segons l'informe anual presentat aquest dijous pel secretari general de l'aliança, Mark Rutte, l'Estat va destinar una xifra equivalent a l'1,24% del seu PIB a defensa i seguretat, un percentatge lluny del compromís vigent del 2% i que situa Espanya lluny d'altres països com Polònia (4,1%), Estònia (3,4%), Letònia (3,4%) o els Estats Units (3,2%). La publicació del document arriba la mateixa setmana que el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, anunciés un pla per aconseguir que l'Estat assoleixi una despesa en defensa del 2% del PIB aquest 2025 per complir amb els compromisos adquirits amb l'OTAN.
Segons les dades de l'informe -encara provisionals- Espanya va destinar 19.723 milions d'euros en defensa i seguretat el 2024, un 9,9% més que l'any anterior. Si bé l'Estat va elevar aquesta partida, l'increment es manté per sota la mitjana de l'OTAN (10,4%) i per sota la mitjana dels països europeus i el Canadà (19,4%).
De fet, Espanya representa tan sols un 1,5% de la despesa en defensa dins el conjunt de l'aliança, una xifra inferior al pes de la seva economia, ja que el PIB espanyol suposa un 3,1% del total de l'OTAN.
I malgrat que la inversió en defensa s'hagi anat incrementant progressivament al llarg dels anys -el 2014 representava un 0,92% del PIB i el 2023 equivalia a l'1,16%- cap país inverteix menys que l'Estat. Just per sobre Espanya apareixen Bèlgica (1,29%), Luxemburg (1,3%) i Eslovènia (1,37%). Itàlia també la supera (1,5%), mentre que grans potències com França (2,03%), Alemanya (2,1%) i el Regne Unit (2,33%) compleixen amb l'objectiu del 2%.
Distribució de la despesa
Segons les dades presentades aquest dijous, la partida més important dins l'Estat en defensa fa referència al personal, que acapara un 43,9% de les despeses. A continuació apareix la despesa en equipaments i recerca i desenvolupament (30,3%), seguit de les inversions vinculades a operacions i manteniment de material (23,1%) i a infraestructura (2,7%).
En el cas de la inversió en equipament i recerca i desenvolupament (30,3%), Espanya supera en aquest cas amb escreix els objectius fixats per l'OTAN, ja que s'estableix una inversió mínima d'un 20% dins el pressupost total de defensa.
Inversió total
Durant l'any 2024, el conjunt dels aliats de l'OTAN van destinar un 2,61% del seu PIB en defensa, un percentatge superior al 2,44% registrat el 2023. En termes absoluts, això va equivaldre a 1,45 bilions de dòlars (1,275 bilions d'euros), un 10,4% més en termes interanuals.
El país que més va contribuir a la despesa de l'OTAN en xifres absolutes van ser els Estats Units, amb 935.000 milions de dòlars (822 milions d'euros), seguits d'Alemanya (99.160 milions de dòlars), el Regne Unit (84.000 milions de dòlars) i França (gairebé 65.000 milions de dòlars).
De fet, els Estats Units representen un 53% del PIB total de l'OTAN i la seva quota pel que fa a la despesa en defensa dins l'aliança és del 64%. Per altra banda, els països europeus i el Canadà representen un 47% del PIB mentre que el seu pes sobre la inversió en defensa és del 36%.