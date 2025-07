A pocs dies de l'inici de la campanya de la Declaració de la Renda 2024, milers de contribuents ja poden fer-se una idea del resultat de la seva declaració gràcies al simulador Renda WEB Open, una eina proporcionada per l'Agència Tributària. Aquest simulador permet calcular si Hisenda haurà de retornar diners o si, per contra, s'haurà de pagar.

El simulador Renda WEB Open, que no requereix identificació ni accés a dades fiscals, permet als usuaris introduir manualment la seva informació per obtenir una estimació del resultat de la declaració. Tot i que no es pot utilitzar per enviar la declaració de manera definitiva, genera un document en format PDF amb la vista prèvia del resultat.

Com funciona?

El procés d'ús del simulador és senzill:

Accedir a la web de Renda WEB Open Simulador. Triar entre iniciar una nova simulació o carregar un arxiu prèviament guardat. Omplir les dades personals i econòmiques. Traslladar les dades fiscals a les caselles corresponents i validar la informació. Revisar el document d'ingrés o devolució per conèixer si la declaració surt a pagar o a retornar.

A més, aquesta eina inclou funcions com la validació d'errors, la cerca per número de casella i l'opció de guardar el progrés per continuar la simulació en qualsevol moment.