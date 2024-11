Atresmedia ajorna l’estrena de la sèrie sobre Gervasio Deferr després d’acusacions d’abús

Publicat per Efe Verificat per Creat: Actualitzat:

Atresmedia i la productora Diagonal TV han ajornat «sine die» l’estrena de 'El gran salto’, la sèrie sobre la vida del gimnasta i campió olímpic en salt a Sídney 2000 i Atenes 2004, Gervasio Deferr, després de conèixer les acusacions de «suposats abusos» publicades aquest dissabte pel diari El País.

«Atresmedia i Diagonal van acordar immediatament i conjuntament cancel·lar la promoció i ajornar sine die l’estrena», ha confirmat a EFE un portaveu de la cadena televisiva.

«Aquesta decisió preventiva es va prendre abans que la presumpta víctima revelés els fets a El País, respectant els seus temps i la seva voluntat de romandre en l’anonimat i partint de la responsabilitat i sensibilitat que Atresmedia i Diagonal TV mantenen amb totes les víctimes d’abusos, sense perjudici del dret a la presumpció d’innocència de Gervasio Deferr», ha afegit el portaveu.

Contactat per EFE, Deferr va rebutjar parlar sobre aquestes acusacions. «No tinc res que dir, no faré declaracions», va dir el gimnasta, guanyador de dos medalles olímpiques d’or en salt a Sídney 2000 i Atenes 2004 i una medalla de plata a terra a Pequín 2008.

Els fets, que no han estat denunciats en un tribunal per estar «prescrits», es remeten a l’etapa en què Deferr estava en el Centre d’Alt Rendiment (CAR), sent ell major d’edat i la denunciant una menor, que relata haver estat violada, segons publica aquest dissabte el diari El País.

L’advocat de la dona ha assegurat al diari tenir coneixement de dos casos més.

Protagonitzada per Óscar Casas, la sèrie ‘El gran salt’ es va presentar al festival South Series de Cadis el passat 29 d’octubre i inicialment tenia prevista la seva estrena a Atresplayer, la plataforma de pagament d’Atresmedia, el 17 de novembre.

Creada per José Rodríguez a partir de l’autobiografia homònima del mateix Deferr, la sèrie reviu els «èxits i els inferns» del gimnasta a cinc capítols de cinquanta minuts.