La xifra de desapareguts per la DANA a València baixa a 32, amb 8 cadàvers pendents d’identificar

La xifra de desapareguts al País Valencià a conseqüència de la DANA ha baixat fins a les 32 persones, segons ha informat aquest diumenge a la nit el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), amb vuit cadàvers encara pendents d’identificar.

Els dipòsits funeraris de la Ciutat de la Justícia de València han rebut fins a avui 214 víctimes mortals, cap de nova les darreres 24 hores, i s’ha fet l’autòpsia a totes. 206 estan plenament identificades (163 per empremtes digitals, 40 per ADN i tres per identificació hospitalària en vida). La xifra de desapareguts ha baixat tant per les identificacions entre desapareguts com per localitzacions de persones amb vida.

Els expedients ante mortem de persones desaparegudes que estan actius corresponen exclusivament a denúncies on els familiars han aportat dades i mostres biològiques per a la identificació al costat de les denúncies. Pel que fa a les 214 víctimes ja amb autòpsia, han estat traslladades al dipòsit funerari habilitat a Fira València. Fins ara s’ha tornat 147 despulles a les famílies.