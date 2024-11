El govern diu respectar les manifestacions «pacífiques» però advoca per centrar-se en l'emergència

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

El ministre de Política Territorial i Memòria Democràtica, Ángel Víctor Torres, ha assegurat que el govern espanyol respecta les manifestacions «pacífiques i reglades» però ha reclamat centrar-se en l'emergència per la dana.

Torres ha volgut evitar valorar directament la manifestació d'ahir dissabte contra Mazón -que va aplegar unes 130.000 persones al centre de València- i també la protesta ultra a Ferraz contra les polítiques de l'executiu de Sánchez.

«La prioritat del govern passa per respondre a l'emergència i en això dediquem tots els esforços», ha volgut deixar clar el titular de Política Territorial i Memòria Democràtica, que ha avançat que l'alta velocitat entre Madrid i València es restablirà el proper dijous 14 de novembre.

Torres ha defugit comentar les peticions de dimissió del president valencià per la seva gestió en la crisi de la dana. «Davant de debats que segurament es produiran en el moment oportú, avui seria un absolut error no centrar-nos en recuperar els carrers de tots els municipis afectats», ha insistit el ministre de Política Territorial i Memòria Democràtica.

«Cal treure el fang, respondre a la situació de salubritat, restablir l'electricitat a tots els habitatges, que tinguin gas perquè arribaren dies freds, preveure les situacions atmosfèriques i que les ajudes arribin com més aviat millor», ha enumerat Torres. «Això és el que fem i seguirem fent», ha reblat el titular de Política Territorial.

2.600 vehicles retirats i més de 150.000 sol·licituds d'indemnització

En paral·lel, Torres ha comunicat que dimecres està previst que s'obri el 'bypass' de l'autopista A-7 «si no hi ha imprevistos» i ha xifrat en quasi 2.600 els vehicles sinistrats retirats de carreteres, camins i carrers.

D'altra banda, el ministre de Política Territorial ha detallat que el Consorci de Compensació d'Assegurances, depenent del Ministeri d'Economia, ha rebut més de 150.000 sol·licituds d'indemnització en aquests 10 dies, de les quals un 51% ja han estat tramitades (prop de 80.000). «Els primers pagaments ja s'han realitzat», ha recalcat Torres.

«Estem treballant per simplificar i agilitzar els tràmits, tant per als ciutadans com per a les administracions públiques, perquè les ajudes arribin al més aviat possible», ha conclòs el titular de Política Territorial, que ha recordat que aquest dilluns se celebrarà un Consell de Ministres extraordinari on s'anunciaran més recursos per a la resposta de l'emergència per la dana.