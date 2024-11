El Govern aprovarà dilluns un segon paquet de mesures pels afectats per la DANA

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

El ministre de la Presidència, Justícia i Relacions amb les Corts, Félix Bolaños, ha iniciat aquest diumenge una ronda de contactes amb diversos grups del Congrés dels Diputats per informar-los de les properes mesures que adoptarà el govern espanyol en relació als afectats per la dana i per actualitzar-los la situació dels seus efectes.

Segons han explicat fonts del ministeri, Bolaños els ha anunciat que el Consell de Ministres aprovarà dilluns un segon decret llei de mesures per als afectats. Aquest diumenge al matí, Bolaños ja ha mantingut contactes amb el PSOE, Sumar, ERC, Junts, Bildu, BNG, CC, UPN, PNB i Podem, i a la tarda es reunirà presencialment a la Moncloa amb el PP.

En concret, a la reunió d’aquest diumenge a la tarda amb el PP, el ministre es trobarà amb els populars Miguel Tellado i Juan Bravo. Està previst que aquesta reunió comenci a dos quarts de cinc de la tarda.

Al llarg del matí, Bolaños ha mantingut contactes amb Patxi López (PSOE); Txema Guijarro, Águeda Micó i Toni Moreno (Sumar); Gabriel Rufián (ERC); Míriam Nogueras (Junts); Mertxe Aizpurúa (Bildu); Néstor Rego (BNG); Cristina Válido (CC); Alberto Catalán (UPN); Aitor Esteban (PNB) i Ione Belarra (Podem).

Segons les fonts del ministeri, Bolaños els ha anunciat que a la reunió extraordinària del Consell de Ministres que està previst que se celebri aquest dilluns l’executiu aprovarà un segon decret llei amb noves mesures de «resposta immediata» a les necessitats de persones i empreses afectades per la dana. Dimarts passat, el Consell de Ministres ja va anunciar un pla de resposta per un import de 10.600 milions d’euros.

Aquesta setmana, la vicepresidenta segona, Yolanda Díaz, ha avançat que en el Consell de Ministres extraordinari d’aquest dilluns s’aprovarà un paquet de mesures laborals pels afectats de la dana que inclourà mecanismes com un permís retribuït al 100% per temps indefinit.