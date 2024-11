186 detinguts per pillatge arran dels estralls per la DANA al País Valencià

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

186 persones han estat detingudes per pillatge des que fa una setmana la gota freda va provocar estralls al País Valencià. El director general de la Policia, Francisco Pardo, i la de la Guàrdia Civil, Mercedes González, ho han explicat aquest dimarts en roda de premsa al Palau de la Moncloa de Madrid després de la reunió del comitè de crisi per la dana.

La Policia Nacional ha fet 87 detencions (77 per saqueig, 2 per robatori a domicili, 4 per robatori a vehicle i 4 per furt) i la Guàrdia Civil n’ha fet 99. 45 dels detinguts han passat a disposició judicial i 15 han ingressat a presó de manera provisional. Els dos comandaments policials han indicat que en les darreres hores les detencions han anat a la baixa.