Rubiales compareix davant l'AN pel petó a Hermoso

L'expresident de la Federació Espanyola de Futbol (RFEF), Luis Rubiales, ha dit aquest divendres que ell mantindrà la seva versió sobre el petó no consentit a Jennifer Hermoso a la final del mundial de futbol femení de l'any passat.

«Quan van passar els fets a l'entrega de medalles hi va haver una única versió de les dues parts, passats uns dies, una de les parts va canviar la seva versió. Jo mantindré la meva del principi fins al final, perquè és la veritat», ha declarat a la premsa en sortir de comparèixer davant l'Audiència Nacional per presumptes delictes d'agressió sexual i coaccions. «Espero que tot surti bé i es faci justícia», ha reblat.

Rubiales ha comparegut aquest matí davant l'Audiència Nacional després que el jutge Francisco de Jorge acordés la setmana passada l'obertura de judici oral contra ell pel petó que va fer a la jugadora Jennifer Hermoso en el marc de la celebració del campionat mundial aconseguit per la selecció estatal femenina a Sidney, a Austràlia.

L'escena, que va tenir lloc el 20 d'agost de l'any passat, va generar una enorme polèmica quan la jugadora va manifestar que el petó no havia estat consentit. El cas també jutja Rubiales per les presumptes coaccions que la jugadora hauria rebut després perquè manifestés públicament que sí que ho havia estat. L'expresident de la RFEF està acusat d'agressió sexual i de coaccions.

El magistrat també ha enviat a judici per coaccions l'exdirector esportiu de la selecció espanyola masculina de futbol Albert Luque, l'exentrenador de la selecció femenina Jorge Vilda i l'exresponsable de màrqueting de la RFEF Rubén Rivera. El jutge imposa a Rubiales una fiança de 65.000 euros pel delicte d'agressió sexual que ha de consignar en 24 hores. Alhora li imposa una segona fiança de la mateixa quantitat pel delicte de coaccions, que en aquest cas ha de satisfer de manera conjunta amb els altres tres encausats.

Tant Hermoso, com l'Associació de Futbolistes Espanyols, com la Fiscalia demanen un any de presó per a Rubiales pel delicte d'agressió sexual i un any i mig de presó per a ell i per a cadascun dels altres tres acusats pel delicte de coaccions. A banda, Hermoso i la Fiscalia demanen a Rubiales, en concepte de responsabilitat civil, 50.000 euros pel delicte d'agressió i 50.000 més, de manera conjunta amb els altres tres acusats, pel delicte de coaccions.

