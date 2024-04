Detingut a Cadis per matar amb una barra de ferro el seu germà després que aquest el disparés

Un home ha estat detingut aquest dilluns a Cadis després de matar a cops amb una barra de ferro el seu germà, després que aquest li disparés, han informat fonts policials.

La Policia ha tingut coneixement dels fets sobre les 7:00 hores d’aquest matí quan una veïna del barri de La Laguna de Cadis ha alertat els serveis d’Emergències que a la plaça Pintor Godoy hi havia un home de més de 60 anys plorant i dient que havia rebut diversos trets.

Fins al lloc s'han desplaçat alguns radiopatrulles que han localitzat l’home, amb diverses ferides produïdes per l’impacte de munició d’una arma de foc.

El presumpte autor dels trets ha estat el germà, que ha estat localitzat sense vida a l’interior d’un garatge situat a la mateixa plaça.

Segons les primeres indagacions policials, l’home, de 63 anys, ha mort a conseqüència del cop que el seu germà li ha clavat amb una barra de ferro.

El germà ferit per arma de foc ha estat detingut com a presumpte autor d’un delicte d’homicidi consumat i ha estat traslladat a l’Hospital Puerta del Mar, on està sent assistit per les ferides i lesions que presenta.

La Policia Nacional manté oberta una investigació per provar d’aclarir els fets.