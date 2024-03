L'Audiència Nacional ordena bloquejar Telegram per ús no autoritzat de contingut audiovisual

Un telèfon mòbil mostra el canal de Telegram de l'ACN, on apareix l'última hora del bloqueig de la xarxa de missatgeria ordenat per l'Audiència Nacional.ACN

El jutge de l'Audiència Nacional Santiago Pedraz ha ordenat bloquejar la xarxa social Telegram a Espanya per ús no autoritzat de contingut audiovisual sotmès a drets d'autor, segons ha avançat la cadena televisiva Cuatro i han confirmat a l'ACN fonts de la mateixa Audiència.

El magistrat ha pres aquesta decisió arran de la denúncia presentada per Mediaset, Atresmedia i Movistar Plus contra la xarxa creada pels germans russos Pável i Nicolai Dúrov. Les companyies audiovisuals han reclamat aquesta mesura cautelar perquè es paralitzi l'activitat de la plataforma de missatgeria instantània mentre es duu a terme la investigació.

«És com si tanquessin internet perquè hi ha pàgines web que allotgen il·legalment continguts protegits per drets d'autor o com si tallessin tot el senyal de televisió perquè existeixen cadenes pirates«, ha criticat el secretari general de Facua, Rubén Sánchez, que adverteix dels «enormes perjudicis» que provocarà aquesta decisió judicial per als milions d'usuaris de Telegram i per a les empreses, organitzacions i institucions públiques i privades que difonen continguts de forma lícita a través de la plataforma. Facua apunta que Telegram continua funcionant, però que previsiblement s'anirà bloquejant progressivament «en les properes hores o dies» ja que les companyies de telecomunicacions estan obligades a assumir l'ordre de l'Audiència Nacional.

A l'hora de publicar aquesta notícia, aquest divendres a la nit, la xarxa encara funcionava.