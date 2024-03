Detingut a Madrid per abusar sexualment de menors i compartir pornografia infantil a Internet

Els Mossos d'Esquadra han detingut a Madrid un home de 31 anys a qui se li atribueixen delictes de pornografia infantil en les modalitats de tinença, distribució i producció i el delicte d'agressió sexual. La investigació va començar arran d'una denúncia, on mitjançant una aplicació mòbil de compravenda, l'arrestat deia a tercers que abusava sexualment del seu fill de 9 anys. El detingut, que tenia previst traslladar-se a viure a Barcelona, contactava amb cuidadors i professors de reforç per al nen. En contactar amb un interessat en l'oferta, va oferir-li una diners a canvi d'abusar del seu fill en presència de l'investigat. Li va enviar fotos del menor nu.

Els agents de l'Àrea Central de Cibercrim (ACCIBER) van començar a treballar en aquesta fotografia, ja que l'enviament podia ser constitutiu d'un delicte de pornografia infantil. Paral·lelament, i amb la intenció de confirmar si els fets denunciats podien ser constitutius d'algun altre delicte, els investigadors van rastrejar les IP del perfil de l'aplicació creat per l'investigat fins a localitzar-lo a Madrid.

El 8 d'agost del 2022, els mossos de la DIC van demanar col·laboració a la Policia Nacional per tal de prendre declaració en qualitat d'investigat per un delicte de pornografia infantil. Se li va intervenir el telèfon. L'investigat va adduir que no tenia fills, ni contactes amb cap menor d'edat.

Prèvia autorització judicial, es va analitzar el mòbil de l'home i es va poder determinar que havia tingut emmagatzemat contingut de material d'explotació sexual infantil. En concret, es van localitzar 86 fitxers gràfics catalogats com a pornografia infantil: una desena de vídeos i 76 fotografies que mostrarien agressions sexuals a menors prepúbers. L'investigat tenia suficients coneixements d'edició de fotografia i vídeo per tal d'alterar els escenaris amb la finalitat d'evitar les identificacions de víctimes i autors.

Es van poder constatar converses a través d’aplicacions de missatgeria, on reconeixia ser posseïdor i consumidor de pornografia infantil, a més de revelar el seu historial d'abusos sexuals a menors i la seva voluntat de continuar amb aquesta activitat. Presumptament, hauria mantingut contacte amb altres perfils de contingut pedòfil, i els investigadors van valorar la possibilitat que hi hagués reiteració delictiva.

Per tot plegat, el 28 de febrer d'enguany, els mossos van detenir a Madrid l'investigat i es va dur a terme una entrada i registre, amb col·laboració de la Policia Nacional. El detingut va passar a disposició del jutjat de guàrdia de Madrid un dia després.

La investigació continua oberta i encaminada a identificar les víctimes menors d'edat que apareixen en les fotografies.