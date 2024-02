Troben el cadàver d’una dona en el quart de comptadors d’un edifici de Màlaga

El cadàver d’una dona de 51 anys ha estat trobat aquest dilluns en el quart de comptadors d’un edifici de la zona nord de Màlaga capital, al districte de Teatinos, en el qual treballava com a netejadora.

Fonts properes a la investigació han informat que el cos no presenta signes de violència pel que s’intenta aclarir si ha pogut ser per un accident laboral o si ha mort per causes naturals, extrems que es podran determinar en la corresponent autòpsia que es realitzarà a l’Institut de Medicina Legal (IML) de Màlaga.

Cap a les 10.35 hores un particular va donar avís al servei d’emergències 112 que havia trobat el cos sense vida d’una dona en un quart de comptadors pel que es va alertar immediatament al 061 i a la Policia Nacional, que ha obert una investigació.

El centre d’emergències també ha donat avís al Centre de Prevenció de Riscos Laborals i a la Inspecció de Treball, per si la dona hagués mort a conseqüència d’una accident laboral, segons ha avançat el diari Málaga Hoy.