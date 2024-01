Renfe es compromet amb Brussel·les a liberalitzar la venda de bitllets en línia per evitar una multa

La Comissió Europea ha anunciat aquest dimecres que ha acceptat els compromisos de Renfe per liberalitzar la venda de bitllets en línia i evitar així una multa per abús de posició dominant. Els compromisos de la companyia espanyola busquen corregir les pràctiques que Brussel·les va apuntar com a contràries a la competència en una investigació oberta a l'abril. Concretament, l'executiu comunitari va obrir el procés per sospites que Renfe negava dades completes a les plataformes competidores en la venda de bitllets en línia, com ara descomptes o característiques, així com dades en temps real relacionades amb el servei.

Per evitar la multa a la qual s'exposava, la Comissió Europea ha apuntat que Renfe s'ha compromès a posar a disposició de les plataformes competidores "tots els continguts actuals i futurs i les dades en temps real mostrades a qualsevol dels seus canals en línia". També oferirà "totes les seves dades actuals o en temps real com a molt tard el 29 de febrer del 2024", tot i que amb "algunes excepcions limitades", diu Brussel·les. Aquestes excepcions són sobre el contingut i les dades en temps real respecte a les quals Renfe està obligada a iniciar un procediment de licitació per concedir accés, apunta.

D'altra banda, Renfe també exigirà a les plataformes un coeficient màxim de consultes i reserves que no sigui inferior a 600, 200 o 140, segons el nombre de sol·licituds de disponibilitat que s'hi realitzin. La companyia només podrà suspendre temporalment l'accés d'una plataforma competidora que superi aquest coeficient si "afecta negativament el sistema de vendes de Renfe o amenaça immediatament d'obstaculitzar la venda de bitllets d'aquesta companyia".

Finalment, per millorar els serveis informàtics i que siguin "d'alta qualitat", Renfe també s'ha compromès a no superar una taxa d'error -la relació entre el nombre de sol·licituds fallides sobre el total- del 4% ja a partir d'aquest any i una taxa mensual màxima d'indisponiblitat de l'1% a partir del 2025.

Després de l'anunci de Brussel·les, la plataforma Trainline ha considerat que es tracta d'un "gran triomf per als usuaris de tren". Els compromisos, ha apuntat l'executiu en cap de la companyia, Jody Ford, suposen tenir unes "condicions de competència equitatives" i donaran als usuaris una "major capacitat d'elecció".