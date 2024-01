Pedro Sánchez recorda que l'expulsió de migrants és «competència de l'administració central»

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha parlat sobre la delegació de competències d'immigració a Catalunya i ha recordat que l'expulsió de migrants és competència exclusiva de l'Estat. «Les matèries vinculades amb l'expulsió dels migrants són competència de l'administració general de l'Estat (...) I això no és que ho digui jo, ho diu la Constitució, ho diu l'Estatut d'Autonomia de Catalunya i ho diu el pacte de migració i asil que acabem de firmar fa dos mesos», ha volgut deixar clar Sánchez en una entrevista dominical a El País. En paral·lel, el president espanyol ha avançat que pensa reunir-se amb Puigdemont un cop s'aprovi la llei d'amnistia. «La meva intenció es fer-ho després. I també amb Junqueras», ha puntualitzat.

«És lògic. Si estem normalitzant la situació a Catalunya, si nosaltres hem indultat prèviament a aquests líders independentistes i a d'altres, si procedim a un fet transcendent com és l'amnistia, doncs és evident que haurem de trobar-nos i parlar», ha reflexionat en veu alta Sánchez, sobre aquesta futura trobada amb Puigdemont i Junqueras. De fet, el president espanyol ha reiterat que és «impossible governar Espanya si no s'assumeix la pluralitat política i la diversitat territorial del nostre país». «Estem fent una cosa molt important per a la convivència: que partits independentistes que abans d'ahir es negaven a investir un president del govern espanyol, o inclús participar a la governabilitat del país, avui ho estiguin fent», ha recalcat Sánchez.

«No estan discutint sobre la independència, sinó sobre l'IVA de l'oli d'oliva»

«Avui no estan discutint sobre la declaració d'independència, estan discutint sobre quin serà l'IVA de l'oli d'oliva, o quin serà l'abonament i la bonificació al transport públic en els diferents territoris», ha comentat el president espanyol, que nega qualsevol tipus de «xantatge». «Això és bastant curiós. La dreta quan governa i pacta amb el nacionalisme perifèric, resulta que és sinònim de sentit d'Estat. Quan ho fa l'esquerra, el que estem fent és poc menys que fer xantatge o vendre a trossos Espanya», ha ironitzat Sánchez. «Ens creiem realment que vivim en un Estat autonòmic, sí o no? Si ens ho creiem, no podem concebre que les competències compartides són una cessió i un xantatge», ha etzibat el president espanyol, que ha tornat a parlar sobre la delegació de competències d'immigració a Catalunya.

«En aquest cas cedim el que està reconegut a l'Estatut d'Autonomia de Catalunya en matèria de política migratòria. Ells demanaran lògicament les competències que considerin», ha constatat Sánchez. «Evidentment, haurem de parlar amb la Generalitat, amb el Govern. Però, finalment, és un tràmit parlamentari que exigirà que totes les forces polítiques posem en marxa totes les nostres polítiques i arribem a un punt d'acord», ha conclòs Sánchez.