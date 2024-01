Detinguda la mare del nadó que va ser trobat en un contenidor a Sevilla

La Guàrdia Civil ha detingut la mare biològica del nadó abandonat que va ser trobat en un contenidor a Los Palacios y Villafranca (Sevilla) el passat 19 de desembre. Segons ha avançat Diario de Sevilla i han confirmat fonts de la Guàrdia Civil, la mare ha estat detinguda i sotmesa a proves de l’ADN, i se li imputa un presumpte delicte d’homicidi en grau de temptativa.

La investigació continua oberta a fi de determinar la participació de més persones en els fets. El passat 19 de desembre, un veí de Los Palacios trobava un nadó viu abandonat amb el cordó umbilical encara penjant quan anava a llençar les escombraries.

La menor va ser ingressada a l’Hospital de Valme, on va ser atesa fins ser donada d’alta. En aquests moments viu amb una família provisional per un termini de sis mesos per després, seguint tots les vies legals i protocols, «arribar a l’adopció definitiva».

Li van posar de nom Nieves

La primera tinenta d’alcalde i delegada de Benestar Social de l’Ajuntament de Los Palacios y Villafranca (Sevilla), Carmen María Molina, avançava hores després de ser localitzada la petita que es diria Nieves en honor a la patrona del municipi i pel fred que feia el vespre en el qual va ser localitzada gràcies al seu plor.

«Està estable i és molt bonica», reconeixia llavors visiblement emocionada la delegada, que apuntava que tenia «revolucionada» a la planta de l’Hospital de Valme on ha estat ingressada. «No li faltaran abraçades, carícies i somriures per a aquests primers dies de vida», deia entre llàgrimes.