Catorze treballadors de l’aeroport Tenerife Sud han estat detinguts i uns altres vint estan sent investigats acusats de formar un grup criminal dedicat a robar a les maletes dels passatgers, ha informat la Guàrdia Civil. El valor dels objectes sostrets assoleix 1.953.571 euros, inclosos joies, mòbils, rellotges i aparells electrònics, segons l’institut armat, que acusa els detinguts de pertinença a grup criminal, robatori amb força, danys i blanqueig de capitals.

Han estat intervinguts 29 rellotges d’alta gamma, 120 peces de joieria (or i pedres precioses), 22 telèfons mòbils d’alta gamma, aparells electrònics, 13.000 euros en efectiu i un vehicle d’alta gamma. Els detinguts van aconseguir vendre molts objectes en comerços físics i virtuals de segona mà i s’està investigant a 27 joieries de la província de Santa Cruz de Tenerife.

L’operació es va iniciar perquè es va detectar un augment en el nombre de denúncies i queixes interposades per passatgers de diferents nacionalitats per robatoris i furts a l’interior de les seves maletes facturades. Els robatoris es produïen després del trasllat de les maletes a les bodegues de l’avió, assenyala la Guàrdia Civil. Els treballadors carregaven i descarregaven un ritme més lent i amb més distància entre unes i d’altres.

Una vegada a l’interior de la bodega de l’avió, obrien els equipatges i punxaven la cremallera de les maletes per obrir-les completament, sostreien els objectes que els interessaven i tornaven a tancar la cremallera sense deixar cap signe de manipulació.

Per evitar ser observats, col·locaven les maletes entre la porta d’accés a la bodega i el seu interior i utilitzaven com a cortines de seguretat unes lones rígides que es fan servir per assegurar que l’equipatge no es desplaci a l’interior.

La Guàrdia Civil assegura que els integrants del grup criminal estaven perfectament estructurats, amb funcions definides de forma jerarquitzada. Cadascú s’encarregava d’alguna de les tasques, com triar el vol, ocultar els efectes sostrets, treure’ls de les instal·lacions aeroportuàries, vendre’ls en joieries i internet o realitzar el repartiment de beneficis.

Per ocultar els objectes robats, utilitzaven roba amb costures interiors realitzades manualment o utilitzaven les seves taquilles personals. Els agents van fer diversos registres, tant en les taquilles dels treballadors com als seus vehicles particulars i habitatges.