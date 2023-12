La Guàrdia Civil, en la denominada operació 'Maharana Supai', ha detingut dos joves per gravar i difondre imatges íntimes de les seves amigues amb una càmera espia a Sevilla. L’operació va començar el mes de novembre passat quan els agents van rebre la denúncia d’una jove informant que havia vist imatges sexuals i vídeos seus i d’altres dones en un canal. Els detinguts van ser posats a disposició judicial i s’ha decretat llibertat amb ordre d’allunyament de totes les seves víctimes.

Els agents van iniciar una investigació on van detectar que el nexe comú entre les dones era que totes eren amigues o es coneixien entre elles. Els investigadors van descobrir que un dels detinguts havia col·locat una càmera espia als banys del seu habitatge per gravar les víctimes quan les convidava a la seva casa, segons ha explicat l’Institut Armat en una nota.

Almenys cinc víctimes identificades

Un altre 'modus operandi' consistia en aprofitar una distracció de les víctimes i, abusant de la seva confiança, s’apoderava del codi de desbloqueig dels seus mòbils amb l’objectiu d’obtenir fotografies de la seva galeria d’imatges. Una vegada aconseguides, els detinguts publicaven el contingut multimèdia en diferents canals de naturalesa sexual de les xarxes socials i aplicacions de missatgeria encriptada.

Està per determinar l’abast de la difusió de l’esmentat contingut, que a més era acompanyat de comentaris «humiliants, vexatoris i degradants» cap a les víctimes, exposant-les fins i tot a votacions. Quan els investigadors van identificar un dels presumptes autors, es va realitzar una entrada i registre en un domicili on es va intervenir diferent material informàtic i telèfons mòbils. Després de les proves obtingudes en aquest registre es va detenir un segon jove. Hi ha cinc víctimes identificades fins el moment.