Com evitar que Hisenda es quedi amb el 20% del premi de la Loteria de Nadal

Per norma general, a l’estat espanyol Hisenda es queda amb el 20% de l’import d’un premi de la Loteria de Nadal quan aquest sigui superior a 40.000 euros. Així, als afortunats que s’emportin els 400.000 euros del primer premi del Sorteig Extraordinari de Nadal, conegut com la Grossa, Hisenda els retindrà 72.000 euros, per la qual cosa al cobrar el premi el guanyador ja rep directament 328.000 euros.

No obstant, hi ha solucions perquè els diners que Hisenda reté sempre en entregar el premi puguin ser retornats al guanyador. Una d’elles és recórrer a les companyies que es dediquen assegurar dècims i que garanteixen que el guanyador cobri l’import íntegre en cas de resultar premiat.

Aquesta assegurança té un cost d’uns 3 euros per dècim i se n’ha de contractar un per a cada dècim. La contractació, lògicament, s’ha de fer abans que se celebri el Sorteig de la Loteria de Nadal el proper 22 de desembre. Si totes les condicions es compleixen, els diners que s’emporta Hisenda en qüestió d’impostos són retornats al premiat per l’assegurança temps després.

S'ha de recordar que aquest tipus d’assegurança no és exclusiva per a la Loteria de Nadal, sinó que és un servei que es pot contractar en qualsevol sorteig de Loteria i de l’ONCE.