Els docents es manifesten a Barcelona per exigir al Govern que torni a negociar
La marxa té previst arribar al parc de la Ciutadella
Els docents, i altres col·lectius del sector educatiu, es manifesten aquest divendres al migdia a Barcelona per exigir al Govern que torni a negociar i millori l'acord assolit amb CCOO i UGT. La marxa ha començat des de la plaça Tetuan passades les 12.30 hores i té previst arribar al parc de la Ciutadella, davant del Parlament, on confluirà amb la protesta de metges.
La manifestació clou una setmana de vagues educatives, amb convocatòries per territoris de dilluns a dijous i per a tot Catalunya aquest divendres. Els convocants de la vaga han instat el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, a reprendre les negociacions dimarts que ve en una reunió a la UB.
La protesta ha començat després que a primera hora del matí es produïssin diversos talls de carretera en diferents punts, especialment als accessos a Barcelona. Posteriorment, s'han fet quatre columnes que han avançat des de diversos punts de la ciutat fins a confluir a la plaça Tetuan, per iniciar la marxa.
Avui no només estan cridats a la vaga els docents de la pública, sinó també els de la concertada; així com el personal d'atenció educativa, el d'administració i serveis, el del lleure educatiu i l'etapa 0-3.
Exigeixen al Govern reprendre la negociació
Els representants dels sindicats han atès els mitjans de comunicació just abans de començar la manifestació. La portaveu nacional d'USTEC, Iolanda Segura, en nom dels sindicats convocants de la manifestació d'avui, ha convidat el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, a asseure's a «negociar» dimarts de la setmana que ve, a les 10 hores, a la Universitat de Barcelona. El Govern reuneix el Consell Executiu ordinari cada dimarts a partir de les 9:30 hores.
Segura ha argumentat que el col·lectiu està donant una resposta «històrica» a un pacte que «no s'hauria d'haver produït mai a l'esquena de la majoria sindical i del col·lectiu i de la classe treballadora», tal com ha defensat. El que ha fet el Govern i la Conselleria d'Educació no només és una «irresponsabilitat», sinó que és una «negligència», segons USTEC. «Aquest pacte és un error», ha conclòs Segura.
El secretari general del sindicat Professors de Secundària, Ignasi Fernández, ha instat el Govern a reprendre les negociacions, en el mateix sentit, després de reblar a l'executiu socialista que ha d'admetre els seus «errors».
Al seu torn, des de IAC-CATAC, Fede Ureña ha advertit que el col·lectiu PAS és el «més mal pagat» de totes les administracions, i per això el personal auxiliar administratiu i subaltern dels centres educatius ha dit avui «prou». Josep Garcia, de CGT Administració Pública, ha dit en la mateixa línia que el col·lectiu inicia avui una nova etapa de reivindicacions. Ha advertit que no serà l'últim pas sinó «el primer», si l'administració no escolta les seves proclames.
Per la seva banda, el portaveu de l'Intersindical d'Educació, Marc Martorell, ha criticat CCOO i UGT per ser «sindicats esquirols» i carrega contra el Govern i el PSC. Tània Ros, portaveu del SEPC, ha reivindicat la defensa de l'escola pública, popular, feminista, en català i de qualitat, així com la lluita obrera del personal docent.