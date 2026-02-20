MOBILITAT
Les limitacions temporals de velocitat de la xarxa ferroviària catalana s'elevaran a 220
Adif substitueix la restricció de 72km entre Riba-roja d'Ebre i Reus per dinou trams amb LTV
Adif preveu unes 220 limitacions temporals de velocitat (LTV) la setmana vinent a la xarxa ferroviària catalana, que afectaran prop de 208 quilòmetres de vies en total. Segons el Document Setmanal de Limitacions Temporals de Velocitat elaborat per l'ens, al qual ha tingut accés l'ACN, seran disset més que la setmana passada i 110 serien atribuïbles als efectes de la borrasca Harry.
Bona part de les noves limitacions, però, es donaran al tram entre Riba-roja d'Ebre i Reus, on Adif substituirà les restriccions globals en un tram de 72 quilòmetres per dinou trams concrets, afectats principalment pel mal estat de les trinxeres. Malgrat això, Renfe ha informat que encara no hi ha data per recuperar el servei de viatgers en la línia R15.
Segons el document d'Adif, està previst que la restricció de velocitat de 30 km/h establerta sobre un tram de 72 quilòmetres de vies, entre Riba-roja d'Ebre i Reus desapareixerà a partir de la mitjanit del dia 24 de febrer. Justament, a partir d'aquest moment, s'estableixen les limitacions en trams parcials, que van dels 30 als 70 km/h segons els casos.
D'altra banda, Adif preveu deixar d'aplicar la limitació de circular a 30 km/h en el tram entre Móra la Nova i Reus a partir de la mitjanit del dia 26, moment a partir del qual s'establiran també al llarg d'aquest tram noves restriccions de velocitat en segments concrets, que es mouran en la forquilla d'entre els 30 i els 50 km/h. Tot i que en la gran majoria de casos s'apunta l'estat de la trinxera com a motiu, en dos trams s'especifica l'estat de la via.
En la mateixa via, però ja a la zona del Camp de Tarragona, s'han afegit set noves limitacions (dos a 30 km/h i la resta a 80) entre Torredembarra i Sant Vicenç de Calders per a la consolidació de la via així com protecció de treballs a la zona del túnel de Roda de Berà. Al voltant de la meitat d'aquestes restriccions afectaran únicament els tres que hi circulen en horari nocturn.
D'altra banda, a la línia RL4, s'incorporen també a partir de la setmana vinent quatre noves limitacions (a un màxim de 50 km/h) entre Mollerussa, Tàrrega, Cervera i Calaf. En aquest cas, Adif indica que l'estat de la via és el motiu. Precisament, aquest divendres Renfe ha restablert el servei ferroviari de la línia RL4 en tot el seu recorregut, amb circulacions habituals entre Lleida Pirineus i Manresa i un tren llançadora entre aquesta última estació i Terrassa Estació del Nord.
El document d'Adif preveu també limitacions a la via de l'R3 en trams de la Molina-Planoles, Ribes de Freser-Ripoll i Ripoll-Sant Quirze de Besora per l'estat de la trinxera, amb un risc 'alt' en el cas d'un punt de Ribes de Freser. En aquest cas, però, el tancament per les obres en marxa des de fa uns mesos en aquesta línia obliguen els usuaris a cobrir els seus trajectes amb el servei de bus alternatiu que ofereix Renfe.
En declaracions a 'Els Matins' de TV3, el secretari d'Estat de Transports, José Antonio Santano, ha avançat que aquesta setmana vinent s'eliminaran 26 de les 210 limitacions temporals de velocitat que hi ha actualment a Rodalies i ha assegurat que s’està treballant en 91 punts. Santano ha reconegut que la xifra de trams limitats per les afectacions és variable.