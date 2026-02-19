MOBILITAT
Adif suspèn la circulació de trens entre les onze i les quatre de la tarda pel nou episodi de vent
Protecció activa l'alerta del Ventcat per ratxes superiors als 100 km/h a bona part del país fins divendres
Adif suspendrà la circulació ferroviària a Catalunya aquest dijous entre les 11.00 h i les 16.00 h a causa del nou episodi de vent que afectarà el país fins divendres. La decisió s'ha pres després Protecció Civil hagi activat la fase d'alerta del pla Ventcat i el Servei Meteorològic de Catalunya hagi previst ratxes superiors als 100 km/h a bona part del territori des de la nit d'aquest dijous i fins divendres. En concret, el vent pot tenir especial afectació al Pirineu i Prepirineu i a la meitat sud de Catalunya.
La interrupció del servei afectarà el trànsit ferroviari durant la franja horària indicada, si bé la incidència concreta podrà variar en funció de l'evolució de les condicions meteorològiques.