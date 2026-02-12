MOBILITAT
Adif augmenta de 80 a 100 km/h la limitació de velocitat a Rodalies davant de la millora de la situació meteorològica
Les ventades obliguen a tancar almenys tres estacions i hi ha vuit línies amb demores o trams amb bus
Adif ha augmentat de 80 a 100 km/h la limitació de velocitat temporal a Rodalies, establerta arran de l’episodi de ventades, perquè la situació meteorològica està millorant. Així mateix, el servei continua tenint afectacions a vuit línies, que registren demostres i trams amb bus, sigui per les ventades o pels treballs que hi està fent Adif des de l’últim temporal.
En concret, les línies amb incidències són l’R1, R2 Sud, R2, R2 Nord, R3, R4, R7 i R8. D’altra banda, el vent ha obligat a tancar almenys tres estacions: Malgrat de Mar, Premià de Mar i Barberà. El Govern ha anunciat que aquest dijous a la tarda que aixeca la petició d’evitar els desplaçaments que no siguin necessaris, però ha demanat encara molta precaució en la mobilitat.
A l’R1, els trens entre l’Hospitalet de Llobregat i Blanes acumulen demores de 20 minuts de mitjana, mentre que el tram entre Maçanet-Massanes i Blanes funciona amb autobusos. Les estacions de Malgrat de Mar i Premià de Mar estan tancades temporalment, amb servei alternatiu entre Malgrat i Blanes, i entre Ocata i Vilassar de Mar.
Les línies R2 Sud, R2 i R2 Nord registren demores de 30 minuts de mitjana. A l’R2 Sud, els trens amb origen o destinació Sant Vicenç de Calders fan parada a totes les estacions. La línia R3 està sense servei: entre l’Hospitalet i Fabra i Puig circulen trens de l’R4, mentre que la resta de trams es cobreixen amb autobusos.
A l’R4, hi ha servei ferroviari entre Sant Vicenç de Calders i Sant Sadurní d’Anoia i entre Martorell Central i Terrassa Estació del Nord, amb demores de 20 minuts. La resta de trams operen amb autobús. L’estació de Barberà també està tancada, amb servei alternatiu fins a Cerdanyola. Així mateix, les línies R7 i R8 no presten servei ferroviari i funcionen amb alternatives per carretera.